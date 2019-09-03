網比照金馬曝光第一屆「最佳韓黑獎」作品　鳳走雞來、公文疊疊樂都入圍

▲韓國瑜的公文疊疊樂，也入圍了Youtuber「君哲Jyunche」的最佳韓黑獎作品。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前表示，2019年台灣最興旺的產業是「黑韓產業鏈」，因此就有Youtuber「君哲Jyunche」比照金馬獎舉辦了第一屆的「最佳韓黑獎」，結果卻是把韓國瑜的爭議事件，都如電影作品一樣一一列出。

▲Youtuber「君哲Jyunche」比照金馬獎舉辦了第一屆的「最佳韓黑獎」。（圖／翻攝自君哲Jyunche youtube）



君哲Jyunche在影片一開始的影片引言表示，2019年是許多產業發大財的一年，很多行業在這一年都蓬勃發展，「但我個人認為，今年最熱鬧、最興旺、最賺錢的產業，不是電子產業、不是服務業、不是農民、漁民，我想就是黑韓產業鏈」有許多的國小國中生，甚至從小就是以一個韓黑為目標在前進，所以今天就要來頒發這個獎項，入圍的有……。

▲韓國瑜日前直播失言的「鳳走雞來」也成為入圍作品。（圖／翻攝自張善政Facebook）



接著君哲Jyunche模仿金馬頒獎典禮的司儀，唱名「入圍作品」分別有，韓國瑜《鳳走雞來》、韓國瑜《瑜公移山》、韓國瑜《爛瑜衝樹》、韓國瑜《公文疊疊樂》、韓國瑜《遲瑜之殃》。

君哲Jyunche在揭曉獎項之前表示，「哇！競爭非常的激烈」。但是最後公布得獎卻留下一片空蕩無人的畫面，只見畫面中寫下，「這還需要頒獎人嗎」。