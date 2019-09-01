開13家分店！他好奇「好市多為何能在台灣立足」　消費者解析3關鍵

▲美式賣場好市多 。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）27日在上海首次「登陸」，人氣非同小可，不過台灣早已有13家分店。有網友就好奇台灣明明是個方便的地方，超商、生鮮市場林立，不像美國交通時間長，最好一次購足大量物資，想知道好市多為何在台灣可以立足，在小小土地上開了這麼多分店，對此網友們也紛紛跳出來解答。

「 Costco為什麼在台灣做的起來？」一名網友在PTT女版上發文，他表示曾看到一名在美國生活的作家提到，美國幅員廣闊，到哪裡都要花上1、2個小時的路程，也不像台灣處處都有超商，所以才會發展出好市多這樣的大賣場，讓消費者出門一次就可以買足1、2個星期的伙食，而且好市多裡還有賣很多微波冷凍食品，讓不會下廚的人也不會餓到。

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然而他認為，台灣明明就是個出門就有東西吃的地方，覺得好市多的性質應該不至於在台灣造成轟動，沒想到現在許多縣市都有設立賣場，好奇不斷展店的原因為何。

▲許多民眾有空就會攜家帶眷到好市多逛逛。（圖／資料照）

對此有許多網友分享好市多的優點，不少人都提到商品價錢便宜而且品質很不錯，即使不買食物，也會去買民生用品，「的確比其他賣場便宜很多」、「買貓砂很便宜」、「牛肉、鮭魚、衛生紙」、「食材很新鮮」、「真的沒什麼好買的，每次去都只花5、6千就回來了」，另外也有人說好市多的熟食完勝其他大賣場。

▲好市多的食物幾乎都是大份量。（圖／資料照）

其次還有人很喜歡好市多的「退貨制度」，「光電器壞掉可以無條件退貨就很超值了」、「當初會紅就是因為可以退貨吧」、「即使買到雷也可以退」。此外還有網友認為好市多有獨家商品，可以做出市場區隔，加上要有會員才能進場，多少會給人一種特殊的優越感。

然而也有人點出好市多採會員制，還要多花一筆錢，加上商品份量偏大，多是店家補貨的地方，一般小家庭很常因為吃不完而浪費食物，「去那邊人擠人買一些不是很特別的東西也是很有毅力」、「份量太大，實在不適合小家庭」。

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