　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／學餐驚見超低開V短裙正妹！一彎腰打飯「北半雙球掉出來」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱茀濱／綜合報導

相信不少人大學時期都有去學校餐廳吃飯的經驗，但有看過服務生是辣妹的嗎？陝西一間大學餐廳裡，竟然出現一名身穿超低胸短裙洋裝的正妹服務生，站在櫃台為學生們打飯。消息一出，有網友認為場合不妥，但也有人覺得每個人都有穿衣的自由。對此，正妹本人出面回應了。

綜合陸媒報導，西北工業大學明德學院的校內餐廳裡，日前出現一名身穿紫色爆乳連身洋裝的正妹服務生，貼身的程度完全凸顯出她姣好的身材，而影片中可以看見她彎著腰替兩名學生打飯時「雙球都快掉出來」，引發網友熱烈的討論。

▲▼學餐驚見低胸辣妹服務生。（圖／翻攝N視頻截圖）

▲學餐驚見低胸辣妹服務生。（合成圖／翻攝N視頻截圖）

這名有著一頭長髮、外型亮麗的正妹事後也跳出來澄清說，自己並非餐廳的員工，餐廳則是男友的父親開的，而當天剛好又是第一天開幕，她擔心人潮眾多長輩忙不過來，才會臨時去幫忙。她強調，由於餐廳是校方重建，設備不夠齊全，工作服也只給了2套，又加上她是臨時起意要幫忙，就完全沒有想到要換衣服，而現場也沒有多的衣服能換。

這段清涼的畫面曝光後，引發網友正反論戰，一派人認為正妹的服裝不適合在學校出現，「穿不合時宜的服裝出現在不恰當的場合」、「畢竟是學校啊！這樣真的不行」；但是另一派人則留言指出，「自己思想髒，就不要揣測別人」、「也不算太暴露吧，心態正的話完全沒問題」、「心髒看什麼都髒」。

對此，西北工業大學明德學院28日也發布聲明稱，已對相關人員進行問責處罰，並對食堂經理予以解聘，對違規商戶進行清理處罰，今後將進一步加強校園經營服務的管理和監督，保障師生權益，為廣大師生創造良好的學習生活環境。

低胸「擦鞋辣妹」彎腰服務客人。（圖／達志影像／美聯社）

▲低胸辣妹在校內餐廳為學生打飯，示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
獨／2匪闖全球最大「乾膜光阻劑供應商」老董豪宅！持刀綑綁2人
閃婚大16歲熟男！2年後被懷疑「曖昧同事」...她遭陸夫斧頭
害死薛定岳的無照男「無保飭回」　警政署火了：哪一個警察能接受
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

閱兵＋頒紀念章　陸慶建政70年！習近平將有「重要講話」

反修例示威至今「港警共拘捕900人」 　年齡最小僅18歲！

批反送中「閃現美國政客身影」　人民日報：赤裸裸的霸權主義

31日為「死線」！香港21行業聲明罷工　籲政府回應5大訴求

影／學餐驚見超低開V短裙正妹！一彎腰打飯「北半雙球掉出來」

拼工作狂熬夜…萌妹「揪心」送醫！「自救31天」獲重生　驚人變化網嚇傻

呼吸困難！博士生做「0風險手術」...隔天心跳停了　小妹淚崩：說好要住一起

華聞快遞／「2019世界人工智能大會」開幕　助推建設人工智慧上海高地

香港「光頭警長」受邀十一慶典　共約10港警北上參加

影／查到手機「當場摔壞或丟水桶」　這所中學推最嚴校規

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到臉歪掉XD

閱兵＋頒紀念章　陸慶建政70年！習近平將有「重要講話」

反修例示威至今「港警共拘捕900人」 　年齡最小僅18歲！

批反送中「閃現美國政客身影」　人民日報：赤裸裸的霸權主義

31日為「死線」！香港21行業聲明罷工　籲政府回應5大訴求

影／學餐驚見超低開V短裙正妹！一彎腰打飯「北半雙球掉出來」

拼工作狂熬夜…萌妹「揪心」送醫！「自救31天」獲重生　驚人變化網嚇傻

呼吸困難！博士生做「0風險手術」...隔天心跳停了　小妹淚崩：說好要住一起

華聞快遞／「2019世界人工智能大會」開幕　助推建設人工智慧上海高地

香港「光頭警長」受邀十一慶典　共約10港警北上參加

影／查到手機「當場摔壞或丟水桶」　這所中學推最嚴校規

王世堅要黃瀞瑩棄暗投「民」　喊話柯文哲「我就跟定你了啦」

新課本沒印「同婚」？　國小師捲起袖子自己教

女秘書貌美他「凍未條」　佯稱英文教學…色老闆「強吻+襲胸摸臀」

詹姆士呼吸中止症「恐失味覺」？醫曝檢測「4種波型」解答

先探／謝金河：內資回流尋找有價值的股票

保養品選對成分為肌膚打好健康底　皮膚科醫師：可媲美醫美

世籃賽／54名NBA球員參賽　法、澳各5人僅次美國

中職／彭政閔尋找高雄兒時記憶　難忘半夜開店鮮魚湯

U18世界盃／電視輔助判決新規則　教練挑戰「無上限」

獨／2匪闖全球最大「乾膜光阻劑供應商」老董豪宅！　持刀綑綁2人洗劫逃逸

大陸熱門新聞

睡了40名高官狂升職！校花副市..

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍..

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察..

閨蜜發夜景圖　她一看：和我男友..

金門高粱、乖乖　上海Costc..

解放軍現身香港　新華社：例行行..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

男大生跳樓亡　父發現暗黑秘密氣..

多年沒回家！女兒推開家門嚇壞「..

茅台愛馬仕斷貨　上海Costc..

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事..

13歲女報警：他們要殺我！員警..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

港metoo集會　抗議港警全裸..

更多熱門

相關新聞

狂熬夜萌妹送醫！自救31天現驚人變化

大陸有一位網美因為長得超正，又分享超多實用美妝小知識，擁有43萬粉絲追蹤。不過，她因為長期熬夜，突然有一天深夜喘不過氣，胸悶氣短，心臟亂跳，察覺自己身體出現狀況！立馬就醫後，她下定決心要「早睡早起」，結果31天過後整個人發生了驚人變化！

碰過很正女軍官嗎　網點名「這軍種」都正妹

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

大眼正妹力挺港警！卻遭員警暴打破相了

歐巴氣炸：她叫我照鏡子！當街拖行正妹

關鍵字：

西北工業大學明德學院正妹學生餐廳陝西西安

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

獨／護理師驚見薛定岳　懊惱喊：只差一點

女星「緊擁2月兒倒地」遭武術教練老公暴打！

30歲男登山離奇消失！好友洗出照片嚇傻

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面