影／學餐驚見超低開V短裙正妹！一彎腰打飯「北半雙球掉出來」

記者邱茀濱／綜合報導

相信不少人大學時期都有去學校餐廳吃飯的經驗，但有看過服務生是辣妹的嗎？陝西一間大學餐廳裡，竟然出現一名身穿超低胸短裙洋裝的正妹服務生，站在櫃台為學生們打飯。消息一出，有網友認為場合不妥，但也有人覺得每個人都有穿衣的自由。對此，正妹本人出面回應了。

綜合陸媒報導，西北工業大學明德學院的校內餐廳裡，日前出現一名身穿紫色爆乳連身洋裝的正妹服務生，貼身的程度完全凸顯出她姣好的身材，而影片中可以看見她彎著腰替兩名學生打飯時「雙球都快掉出來」，引發網友熱烈的討論。

▲學餐驚見低胸辣妹服務生。（合成圖／翻攝N視頻截圖）



這名有著一頭長髮、外型亮麗的正妹事後也跳出來澄清說，自己並非餐廳的員工，餐廳則是男友的父親開的，而當天剛好又是第一天開幕，她擔心人潮眾多長輩忙不過來，才會臨時去幫忙。她強調，由於餐廳是校方重建，設備不夠齊全，工作服也只給了2套，又加上她是臨時起意要幫忙，就完全沒有想到要換衣服，而現場也沒有多的衣服能換。

這段清涼的畫面曝光後，引發網友正反論戰，一派人認為正妹的服裝不適合在學校出現，「穿不合時宜的服裝出現在不恰當的場合」、「畢竟是學校啊！這樣真的不行」；但是另一派人則留言指出，「自己思想髒，就不要揣測別人」、「也不算太暴露吧，心態正的話完全沒問題」、「心髒看什麼都髒」。

對此，西北工業大學明德學院28日也發布聲明稱，已對相關人員進行問責處罰，並對食堂經理予以解聘，對違規商戶進行清理處罰，今後將進一步加強校園經營服務的管理和監督，保障師生權益，為廣大師生創造良好的學習生活環境。

▲低胸辣妹在校內餐廳為學生打飯，示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）