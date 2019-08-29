馬尾妹逗弄螞蟻腰　他吃早餐「配銷魂水蜜桃」驚呆：合法嗎？網暴動求店址

▲馬尾妹螞蟻腰讓客人看光光！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

吃一頓早餐差點噴鼻血？日前高雄一間早餐店，老闆娘穿著「爆乳睡衣」手捧蛋餅，讓客人差點摔下椅子，最近則有男網友直擊，某早餐店的店員身材太銷魂，露出黑色bra、屁股蛋見客，讓他邪笑驚問「穿這樣在早餐店打工合法嗎？」掀起大批網友敲碗求店址！

這名男網友在臉書《爆廢公社》曬出火辣照片，日前他去吃早餐，準備補充一天的營養，怎料，先來一頓眼睛吃冰淇淋大餐。銷魂畫面可見，一名長髮妹子穿著滾邊白色上衣、黑色熱褲，她雙手往上一伸，正在撥弄著馬尾，性感的螞蟻腰全大方見客，就連屁股蛋都呼之欲出，加上一雙逆天長腿，讓人不由自主流口水狂盯。

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▲馬尾妹收拾餐具，畫面好生火！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

原PO邊吃早餐，手也不安分再偷拍一張照片，只見馬尾妹走到餐桌上，正專注收拾桌子、餐具，這次她衣服微拉至肩膀，露出性感鎖骨，若隱若現的黑色bra，讓人想入非非，原PO也凍抹條笑虧，「穿這樣在早餐店打工合法嗎？」

▲網暈了，跪求店址！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

照片曝光後，短短一小時就吸引近4千人按讚朝聖，紛紛暴動跪求店家地址，「升上老闆娘的機會」、「不合法，穿太多了」、「這樣不留住址，合理嗎？」、「如果自家附近早餐店有這樣子的店員，我想我應該會有早起的樂趣」、「我必須現場稽查一下才知道有沒有違法，請提供地點」、「爆料之後隔天店內人山人海」、「這樣子生意才會嚇嚇叫啊」、「我突然愛吃早餐了」。

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