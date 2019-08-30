雲林妹買2盒白飯＋肉汁　「結帳海噴100元」震驚了！網曝店家用意

▲ 原PO表示底下真的沒有其他料，就是她要的肉湯飯而已 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

這真的是心痛的滋味啊！一名女網友在雲林鄉下買了2盒白飯，並要求加肉汁，簡單吃吃即可，沒想到結帳時聽到價格都驚呆了，網友們也都喊扯表示「老闆加了念力嗎」、「難道是熬了7749天的黃金肉汁」。

「是我吃米不知米價嗎？」一名雲林女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示自己日前因為重感冒，吃不下太重口味的東西，於是特地到麵攤買只淋了肉汁的飯，想說這樣比較好下嚥。只見她所貼出的圖中有2個便當盒，都各自淋了肉湯，其中一盒還有一些滷蘿蔔，除此之外沒有其他配料。

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然而原PO要結帳時，老闆娘卻告知她這樣一共是100元，讓她相當震驚，不過也因為餐點已經包好了，不好拒買。

網友們見狀也都不敢置信，表示100元已經可以買好幾斤白米了，且買市售罐頭來配都比這2盒好，「100元的飯可以讓人吃到吐了」、「這太扯」、「加肉汁10元，加蘿蔔20 ，30+10+30+10+20=100？」、「百貨公司賣的白飯嗎」、「感冒吃清淡就要100，那沒感冒正常吃，不就會吃到變吃土」。

▲這樣的普通便當可能還100元有找。（圖／取自免費圖庫pixabay）

此外，還有其他人開玩笑表示，也許肉汁跟白米有他們特殊的地方，「這是熬了7749天的黃金肉汁嗎」、「日本進口新瀉越光米加上進口神戶和牛牛肉湯」、「搞不好那個米有加持過，老闆裝之前有賜予早日康復的念力」、「店家在後面追：你的雞腿，你的雞腿」。

不過也有人道出店家這樣做的原因，許多店家不喜歡單賣白飯，覺得沒什麼利潤，又或是量可能不夠供應店內其他餐點，因此才會拉高到這價格，間接讓人下次不再這樣買。

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