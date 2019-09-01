網造謠「韓國瑜跳樓亡」　競辦怒斥：沒人性...最快明天提告

▲韓國瑜被網友造謠亂傳墜樓亡。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜上個月31日，遭批踢踢實業坊（PTT）亂傳「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」消息，事後韓競辦痛批「黑韓黑到沒有人性」，表示將請律師蒐證提告。韓國瑜競選總部執行長林國正證實，星期一會聯絡律師事務所，了解目前訴狀準備進度，預計最快在這一兩天內就會提告！

暱稱swing1221的網友日前在PTT八卦版以「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」標題，內容寫出「國民黨總統候選人，於今天早上9：45自殺，從住家頂樓跳下」，還寫下「李佳芬淚訴：『網路酸民攻擊不斷，他壓力太大』，吳敦義將派人慰問，韓國瑜死後，國民黨將另推候選人」。

▲網友以「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」為標題 。（圖／翻攝PTT）

這篇文章引起網友議論紛紛，有人大喊「假新聞、關三天」、「黑韓無極限」、「轉發不實言論有沒有刑責？」；對此，韓國瑜競選辦公室回應「黑韓不應該黑到沒有人性，沒有是非。競選辦公室會委請律師蒐證，並且準備提告」。

韓國瑜競選總部執行長林國正表示，這件事太沒有人性，「一定告到底！」，並透露等星期一上班日，就會詢問律師事務所訴狀準備進度，據了解，警方高度重視此案，已主動協助了解案情，韓競辦也擬在星期一製作筆錄、提告誹謗罪。至於有民代暗指此事是韓粉自導自演，林國正則痛斥「太沒人性！不需要回應！」。

▲王定宇指造謠的IP帳號其實是韓粉，遭林國正痛斥「太沒人性」。（圖／翻攝自王定宇臉書）