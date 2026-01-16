　
高學歷更難脫單？研究揭「長期單身」關鍵　住家裡、獨居都會拉低戀愛率

孤單,女性,單身,憂鬱,哭泣。（圖／取自Pixabay）

▲對於渴望一段感情的人，隨著單身時間拉長，往往會感受到更強烈的孤獨感與脫單壓力。（圖／取自Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

明明條件不差，卻始終等不到對的人？不少男女總會自我調侃「憑實力單身」，但究竟是什麼原因讓你遲遲遇不到另一半？近期一項跨國研究指出，影響長期單身的因素除了個性、心理狀態，受教育程度及居住環境也是關鍵，尤其高學歷的人反而更難脫單。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，瑞士蘇黎世大學研究團隊針對來自英國與德國的1.7萬名受試者進行長期追蹤，這些受試者從16歲開始接受研究，沒有任何戀愛經驗，研究團隊每年進行一次問卷調查，從個人特質、生活狀態到社會背景，持續追蹤至29歲，試圖分析出影響「脫單成功率」的潛在原因。

研究結果顯示，教育程度較高者，平均單身時間相對較長；此外，與父母同住、生活滿意度較低者，也更容易持續單身。性別方面，男性停留在單身狀態的時間普遍比女性更久。研究共同作者克雷默（Michael Krämer）指出，無論是教育背景、當下的心理狀態與幸福感，都會影響一個人是否能進入一段親密關係。

研究團隊也發現，獨居與較高的單身機率相關，反而是與朋友或室友同住的人，更有機會拓展社交圈、認識潛在對象。此外，進一步比較長期單身者與已有伴侶者的心理變化，結果顯示，長時間單身的年輕人，生活滿意度下降幅度較明顯，孤獨感也會隨年齡增加，這些感受在20歲後半段尤為突出，憂鬱情緒亦有上升趨勢，且男女皆有類似現象。

僅管進入第一段穩定關係後，有助於提升整體幸福感，克雷默提到，在20歲後半才開啟第一段關係確實較具挑戰性，因為當一個人的生活滿意度較低時，往往會增加脫單的難度。該項研究目前已發表於《性格與社會心理學雜誌》（Journal of Personality and Social Psychology）。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

單身脫單談戀愛研究

