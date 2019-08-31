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每試必滾屎！2大跑廁所王「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：真的無敵

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▲▼ 。（圖／）

▲寶雅VS大冰奶，哪一個讓人拉得多？（示意圖／（左）記者黃靖惠攝、（右）記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人都知道「地表最強瀉藥」－－早餐店奶茶，大冰奶下肚就直衝廁所的經驗幾乎人人都有！還有網友曾問卦「有沒有聽說過來寶雅就想大便的傳說？」一堆人紛紛狂留言+1，說自己也是只要逛賣場就會想要大便的體質。就有人好奇，到底是「逛寶雅拉得人多」，還是「喝早餐店奶茶拉得人多」，話題引發熱論。

這位女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼文，說她看到文章，「有人說逛寶雅必拉，就想問問，究竟是逛寶雅拉得人多還是喝早餐店奶茶拉得人多？請選擇」，原PO接著說，她自己是都不會，「而且，去寶雅好像女生會拉的比較多，好奇有男生嗎？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，認為大冰奶比較強的網友說，「我早餐店奶茶拉！逛夜市喝西瓜汁更狂拉」、「我喝早餐店奶茶必拉肚子」、「奶茶吧？便秘喝一杯輕鬆自在」、「早餐店奶茶真的是清腸胃聖品」、「早餐店奶茶，每次喝都肚子痛。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲早餐店飲料示意圖。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲許多人喝了早餐店飲料，都會忍不住肚子痛。（示意圖／記者周宸亘攝）

不過比起大冰奶，寶雅派或逛賣場必拉的人似乎更多，「不只寶雅，還有全聯、大潤發、五金百貨……都會」、「寶雅真的會……！印象中去逛3次2次都拉，而且還1次是便秘，另外還有幾次是經過就進去拉了」、「寶雅真的好拉」、「拉肚子？我就去寶雅也會欸，上次去還沒逛完都快挫屎了……結果到了廁所前面那個也在拉」、「寶雅真的無敵，我是很會便秘的人，但每逛必拉。」

其他網友則是笑說，「寶雅，便秘的去；大冰奶，每天順暢」、「可以試試看邊喝早餐店奶茶邊逛寶雅」、「所以以後便秘要去寶雅喝奶茶」、「兩個都不會讓我拉，熱杏仁茶會！喝完沒多久就去順暢了」、「難怪寶雅現在有多蓋廁所」、「好市多……一進去馬上便意濃厚」、「我進服飾店會想大便。」

▲▼寶雅首度進駐蘆洲區集賢路商圈。（圖／記者黃靖惠攝）

▲寶雅也是蹲廁所神域，每逛必想拉。（示意圖／記者黃靖惠攝）

至於為何逛賣場會讓人更想上廁所，就有人分析，「因為可以慢慢逛覺得放鬆，腸胃就跟著放鬆蠕動就想大了」、「我以為我腸躁症，後來有看到相關研究說是賣場讓人有放鬆的感覺。」另外，先前有網友曾說自己看過醫學報導，透露這是一種精神壓力的反應，「面對大型整齊的排列（圖書館、大賣場…），生理就會產生反應會想便便」、「因為有冷氣，一進去溫差太大，腸胃或膀胱熱脹冷縮，所以就會想尿尿或大便，在裡面待一會習慣那溫度後就不會了！」

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