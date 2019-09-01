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餐廳該收10%服務費？消費者點出「最靠北情況」　網：最奇怪是用趴數算

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廚房,廚師,餐飲業,服務業,餐廳內場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO說，10%服務費完全被業者賺走。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文說，台灣飯店或餐廳該不該收一成服務費，引發熱烈討論。不少人紛紛說出自己認為「最靠北」的情況；也有人提出疑問，「最奇怪的是用趴數算。」對此，北區國稅局表示，如服務費和小費屬經核定使用統一發票的業者，應併同餐費開立統一發票報繳營業稅。

原PO近日在PTT發文指出，個人覺得收服務費不合理，第一，餐廳本來就是付服務生時薪；第二，多的那10%完全是被飯店或餐廳賺走；第三，服務費既然不是給工作人員，那可不可以覺得食物價值值多少錢，一次報價？

請繼續往下閱讀...

原PO表示，更何況有的店家真的沒在服務，「我真的靠北過沒有任何服務，店家不收我10%。各位覺得台灣的飯店或是餐廳，該收這10%服務費嗎？」

▼許多餐廳會收一成服務費。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲▼晚餐,聚會,約會,吃,叉子,西餐,餐廳。（圖／翻攝自pixabay）

對此，許多網友認為，「這10%真的給服務生就可以接受，額外服務費不給服務生是什麼道理」、「很多收了10趴根本沒服務，還要自己拿餐具，不如直接給服務生」、「最靠北的是服務費收了，服務生還是領底薪，要是給服務生沒話說；如果沒有，就變成只是變相多收錢而已。」

也有人提出疑問，「最奇怪的是用趴數算，吃2000要給200服務費，吃6000變600。服務又沒有變多，還是連他O上菜也算？」也有人認為，「我可以接受有服務的10%。現在很常自助式收餐盤了，沒有10%。」

北區國稅局日前表示，在台灣許多餐飲業於消費者結帳時，除菜單上的費用外，都會額外向消費者收取10%服務費或小費，如屬經核定使用統一發票的業者，應併同餐費開立統一發票報繳營業稅。

▼不少網友說，如果10%服務費是給員工，那可以接受。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲服務生,服務業,咖啡廳,咖啡店,沖咖啡,櫃台。（圖／翻攝自pixabay）

北區國稅局說明，依《加值型及非加值型營業稅法》第16條規定，銷售額為營業人銷售貨物或勞務所收取的全部代價，包括營業人在貨物或勞務價額外收取一切費用，是以併同收取的服務費或小費，均屬上開稅法規定銷售額範圍，應於收費時依規定開立統一發票報繳營業稅。

但國稅局進一步說明，假如消費者指定給餐飲業者特定員工的不定額小費，經全數轉付該員工，且在開立與消費者餐費的統一發票備註欄，載明代收某員工小費及金額，並取具該員工簽收小費收據憑證，則該小費符合《統一發票使用辦法》第8條第3項受託代收轉付款項規定；即非屬餐飲業者的銷售額，屬該員工工作上提供勞務的報酬，核屬該員的的薪資所得，應由業者列單申報及填發免扣繳憑單。

國稅局呼籲，業者自行檢視向消費者所收取的服務費或小費，究竟屬營業稅銷售額範圍或代收代付性質，依前述規定辦理；假使有短漏開統一發票銷售額，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，主動向稽徵機關補報，並補繳所漏稅款及加計利息者，即可適用《稅捐稽徵法》第48條之1規定免予處罰。

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