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30K護理師被催婚！每月「保養+健身」至少8千：怎養孩　曝月開銷...兩派吵翻

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健身,運動,健身房。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原po每個月會花3千元健身和上瑜珈課。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名30歲護理師目前月薪3萬多，每個月開銷卻不少，扣除房租、水電6千元之外，平均每天餐費也要500塊左右，加上她很喜歡保養，所以做臉、染護髮、健身等花費，每月至少噴8千。對於眼下生活的狀態，她覺得蠻清閒，壓根沒想改變，然而母親的催婚，卻讓她有些困擾，也不禁好奇，「吃不飽餓不死的生活，真的需要前進嗎？」

女網友在PTT上提到，她曾在醫學中心急重症待過，那時她壓力大到快禿頭，後來她果斷離職，並到現在的一家精神科療養院擔任護理師，由於專職家屬托嬰服務，所以薪水只有3萬多。

請繼續往下閱讀...

由於原po喜歡保養身體，所以每個月都會花2000做全身按摩、1000做臉、2000護髮或染髮，最後健身房和瑜珈課，大概也要3000元左右。

▲▼ 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲在重症病房時，工作壓力真的很大。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

吃住方面，雖然是在台北，不過女網友跟人合租，所以房租+水電每個月6000元就能搞定，而每天平均的吃飯錢，則落在500左右，畢竟偶爾要跟朋友聚會，會花得比較多，這樣一個月算下來，伙食費也要15000元

扣掉以上所列的項目，加上零星支出，原po的薪水也所剩無幾了，「可是說實在話，我現在自己過得蠻清閒的，壓根沒想過要前進人生下個階段，我想說以後老了就拿勞保退休金去住養老機構，反正如果有生小孩，我是覺得拿不出什麼錢養小孩，而且保養自己的花費實在無法割捨，覺得好不容易出來賺一點錢，連這點東西都無法做會很沮喪。」

雖然她目前沒有組家庭的想法，但面對母親的催婚，卻無法全然置之不理，所以相當困擾，「要不然就是去培養第二專長吧！我對韓文有興趣，可是好像也要時間培養，也不知道能不能賺錢，有人也是這樣嗎？」

▲吃飯,大餐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，部分網友支持她，直言「這樣很好啊，為何一定要結婚生小孩」、「認真回你，你喜歡就好」、「除了想靠勞保養老不切實際外，其他都可以照你自己的選擇」、「其實還好，妳高興就好，順其自然」。

不過，也有許多鄉民不以為然，紛紛回應「不一定要結婚，但至少存些以後住養老院的錢」、「我薪水比你多些，但我現在不敢這樣花，只要你碰過急用卻拿不出錢的情況，你就知道不能這樣活，生病的花費真的很嚇人」、「運動和瑜伽很好，請繼續，但多認識自己一點，存一些準備金，愛自己並不是為所欲為，而是知所節制」、「非常墮落的理財觀念」。

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