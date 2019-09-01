好市多中和店將「實施新政策」　網全推爆：早該這樣了...求全台分店跟進

▲ 好市多。（圖／記者謝婷婷攝）

記者張嘉晏／綜合報導

賣場提供免費停車場是為了消費者方便，然而卻也有人厚臉皮「不消費純停車」，甚至車子擺了幾個月都沒開走，彷彿自家社區車庫，影響真正想購物的人。好市多中和店為了確保會員停車權益，宣布自10月起將實施「消費折抵停車費」的制度，公告一出令不少網友都叫好推爆。

「要去貪小便宜的請注意。」一名網友今（1日）在臉書「爆廢公社」貼出一張好市多中和店的公告，只見公告上寫著，賣場為了提升會員的購物服務品質，「停車場將於108年10月1日起，實施購物消費折抵停車費的新制。」

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也就是說，停在中和店停車場每小時必須收費100元，如有消費滿500元（含）即可免費折抵3小時，且每日最高以3小時計；若停車未滿30分鐘則是免費，超過30分鐘即以1個小時計算收費。

▲ 好市多中和店推「消費折抵停車費」新制 。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過採取消費折抵停車，中和店其實是第2家，據本站新聞《北投好市多停車「1小時100」全台首例！真正原因曝光》指出，好市多當時就表示，由於北投店附近腹地較小，沒有其它空間停車，為了加速車流才會採取收費制度，避免想要購物的會員無位可停；不過目前其它分店仍是提供民眾免費停車的。

貼文一出，許多網友都叫好表示很可以，還希望每家店都跟進實施，「留給真正消費的人使用」、「才不會養一堆鯛」、「希望新竹跟進」、「很合理」、「有很多族群就是在裡面吹冷氣、試吃、佔位置」、「早該這樣了」。

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