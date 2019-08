16歲殺手與警槍戰…遭子彈爆頭「腦漿+頭骨」噴全車　6名同夥全死

記者張方瑀/綜合報導

墨西哥犯罪集團猖獗,就連青少年甚至是孩童都會加入作惡的行列。墨西哥新拉雷多(Nuevo Laredo)警方日前與幾名犯罪分子爆發槍戰,其中一名年僅16歲的少年頭部直接被打爆,腦漿與頭骨碎片散落在車內各處。根據警方表示,這名少年與其它6名同夥,被命令前往該地攻擊警察,沒想到因此丟了性命。

當地媒體報導指出,年僅16歲的槍手皮斯拉托(Juanito Pistola)與其他6名同夥屬於地獄幫派(Tropa del Infierno)成員,他們接到命令,要求他們帶著步槍,穿著軍裝到新拉雷多伏擊一支警察分隊。沒想到一陣激烈槍戰後,皮斯拉托與同夥全遭警方擊斃,其中皮斯拉托的頭部中彈,他的頭骨與腦漿飛濺在車內各處,連同樣魂斷槍下的同夥身上也滿是碎骨。

Babyfaced teen killer has his head blown off by cops desperate to end his reign of terror as a Mexican cartel hitman https://t.co/7Hkq31nT9y