馬杜洛剛被抓！委內瑞拉宣布「釋放大量囚犯」　傳美國在背後施壓

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

委內瑞拉政府8日宣布將釋放「大量」囚犯，並將此舉稱為「尋求和平」的善意表態。美國日前透過軍事突襲逮捕委國總統馬杜洛，而據傳美國一直在要求委內瑞拉釋放其政治犯。國會議長豪爾赫·羅德里奎茲（Jorge Rodriguez）表示，釋放行動正在陸續執行中，獲釋者包含委內瑞拉籍與外籍人士，但未具體說明釋放人數與名單。

根據CNN報導，此決定時機敏感，美國日前才突襲逮捕長期獨裁執政的委內瑞拉總統馬杜洛，並將其押往紐約，同時對其提出毒品走私等多項指控。馬杜洛被逮後，法院任命副總統德爾茜·羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）擔任臨時總統，而她的哥哥、國會議長豪爾赫·羅德里奎茲則在8日宣布，將釋放大量囚犯，並稱此舉是為促進「國家團結」。

美方施壓要求釋放政治犯

根據熟悉美國政府情況的消息來源透露，自突襲行動後，美方官員積極協助在委內瑞拉建立臨時過渡政府，並提出多項要求，其中包括釋放政治犯。值得注意的是，馬杜洛被捕前數天，美國官員曾向媒體表示，委內瑞拉安全部隊近幾個月內至少拘留5名美國公民，川普政府認為這些美國人是被當作談判籌碼，雖然案情各異，但部分可能涉及毒品走私。目前尚不清楚這5人是否會在釋放名單內。

西班牙外交部證實5名公民獲釋

西班牙外交部隨後證實，有5名西班牙公民已獲釋並搭機返國，其中1人擁有雙重國籍。外交部長阿爾巴雷斯在社群媒體X上表示已與獲釋者通話，傳達對其重獲自由的喜悅，並強調他們很快就能與家人團聚。西班牙外交部發表聲明指出，該國與委內瑞拉人民維持友好關係，認為此決定是委國進入新階段的正面步驟。

▲馬杜洛目前面臨毒品走私等多項指控。（圖／達志影像／美聯社）



反對派瓜尼帕傳將獲釋

委內瑞拉人權組織刑事論壇的活動人士羅梅羅在社群平台表示，該組織將逐一確認每個釋放案例。他接受電視訪問時透露，反對派領袖瓜尼帕將名列獲釋者之中。瓜尼帕曾任國會議員，是反對派領袖馬查多的親密盟友，2025年5月遭到拘捕，當時內政部長卡貝略宣稱其涉嫌策劃針對當月選舉的陰謀，但未提供證據。

政治犯家屬焦急等待消息

委內瑞拉政治犯釋放委員會（CLIPPVE）呼籲政府在釋放剩餘被拘留者時採取「迅速行動與透明程序」。該組織聲明批評，政府處理釋放過程缺乏透明度且過於武斷，加劇家屬與政治犯的焦慮與不確定感。

消息公布後，部分囚犯家屬聚集在首都卡拉卡斯惡名昭彰的螺旋塔監獄（El Helicoide）外，焦急等候親人消息。該地原本是作為購物中心而建造，如今卻成為監獄。

一名反對黨協調員的母親卡布雷霍向媒體表示，官方未提供任何資訊，「我們所知道的都是從媒體上看到的。」根據刑事論壇統計，截至今年1月初，仍有863名政治犯被關押。