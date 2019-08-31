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爆打外送員！雞排店「0誠意」道歉：UberEats也須負責任　網更怒：關店吧

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▲▼外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了「兇手是常客」　UberEats介入護員工。（圖／翻攝YouTube、當事店家臉書）

▲無論如何，動粗就是不對！（圖／翻攝當事店家臉書）

網搜小組／劉維榛報導

日前新竹一名UberEats外送員到雞排店取餐，因為沒主動報上取單編號，一秒惹怒老闆娘，最後更被陌生男子爆打，掀起網友猛烈撻伐！店家多次親上臉書滅火，自認站得住腳「符合取餐SOP規定」，今天（31）日的最新道歉文，老闆又拋出8點聲明，強調「UberEats管理人員也須負起責任」，讓網友感受不出絲毫誠意。

一名外送員在臉書《靠北UberEats》透露，上週六（24）日前往新竹經國路某雞排店取餐時，因沒主動報出單號，被老闆娘叫去訓斥一頓，「我現場有5、6張單，請問我要給你哪一張單?現在UE取餐都不用報單號的？」外送員趕緊致歉，「處理什麼？我只是要取餐而已，我也跟你抱歉了。」

請繼續往下閱讀...

怎料語畢後，一名疑似老闆娘的弟弟火爆叫囂，「你最好對我姊態度好一點，不然我就揍你」、我剛剛不是有叫你尊重點蛤？聽不懂是嗎？」男子隨然動粗揮拳，當時現場還有4名外送員全程目睹。

事後，有網友提供當天影片，老闆娘劈哩啪啦嗆聲之餘，更直接打給Uber公司投訴，最後乾脆取消訂單，擺明不給外送員送餐，直呼「如果後續網路有什麼謠言，我都找你。反正我不希望以後群組裡面看到什麼跟什麼，反正只要有什麼我就是找你，我打客服就能找到你。」

豈料，爆打事件越演越烈，30日在店家在臉書發布聲明，強調與外送員拉扯起衝突的不是店員也不是老闆娘親屬，無此位員工或親屬，此人行為與本店無關，後續將交由司法機關處理，並向受驚嚇的外送員道歉，至於網友過激留言及散布個資將存檔留證。

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▲▼外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了「兇手是常客」　UberEats介入護員工。（圖／翻攝YouTube、當事店家臉書）

▲老闆娘痛罵外送員！（圖／翻攝YouTube）

據了解，雞排店的最原本的粉絲專頁已遭關閉，店家於今（31日）深夜另開粉絲專頁，二度發文「我們很遺憾今天發生了這件事。今天半夜，發現臉書密碼無法登錄（應該是被不明事理，情緒過度激動的網友所駭）」。

直到下午3點多，店家再在PO出「道歉啟事」，並附上8點聲明，態度明顯強硬，如下：

1.目前了解，相關擅自阻饒外送員的陌生男子，與本店優良服務SOP無關，目前也已通知相關單位。

2.本店後續將配合司法單位偵辦。

3.針對本案，UberEats管理人員也須負起責任。

4.本案的行為，不僅有違外送守則，造成社會觀感不佳，更讓經營的辛苦成果被忽略。這對於我們在第一線迎合消費者、不斷改善品質的人來說也不公平，我們一定要深刻檢討，杜絕弊端。

5. 根據Uber Eats服務規範，外送員需於餐廳取餐時展示取餐畫面，與餐廳核對您的身分，可詳見Uber Eats高品質服務規範第二條：展示取餐畫面。

6. 本店確實遵守Uber Eats合作餐廳相關規範。可詳見Uber Eats官網內容中關於合作餐廳的相關規定。

7. 引發爭議的該名男子與本店毫無關係。本店業績良好，引發其他業者眼紅，從前也有相關不實指控。奉勸其他業者精進餐廳食品品質，與加強服務態度，切勿進行抹黑和不實言論。

8. 本店一再說明，均無法阻止同業抹黑，並夥同網友進行假新聞攻擊。既然如此，我們也只好向相關人士採取法律行動，在備妥各位的留言截圖後，進行司法救濟。請眾位網友後續在司法程序中，向司法單位說明，並捍衛本店合法權益。

文章的一貼出後，大批網友紛紛湧入繼續大罵，認為沒有半點誠意，「哇，這不是道歉文吧！這感覺是警告對方耶，社會大學教的果然不同」、「怪明明就是你們的錯，怎怪到公司的錯，我聽錄音，口氣態度惡劣的是老闆娘，反而聽外送人員沒有態度不好啊，是老闆娘有偏激吧」、「 UberEats到底要負什麼責任？要立正站好大喊單號，恭敬等你用好嗎？」、「快去告，讓法院認證，三聯單記得po一下」、「其實好好道歉會怎樣？一直語帶威脅，店家的觀念真的讓人不能認同」、「關店吧，還是不誠懇實際的道歉，對外送員負責，一直想推卸責任...錄音檔自己沒去聽？跟妳沒關係…擋人財路的是妳…別害了3X的招牌」。

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