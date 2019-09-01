德州槍擊影片曝！民眾趴地尖叫　槍響頻傳…童顫抖崩潰喊：爸他們在開槍

▲男童嚇得趴在地上尖叫顫抖。（圖／翻攝自Twitter／@ryan_itsyaboi）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州當地時間31日下午3點17分發生隨機槍擊案，奧德薩（Odessa）警察局長在記者會上表示，槍手為一名30多歲的白人男性，但未透露姓名與犯案動機，槍手也在與警察交火中被擊斃。截至目前共造成5人死亡，21人受傷。從推特上一段曝光的影片可以看到，一群民眾趴自泥地上躲避，遠方則傳來陣陣槍響，一名父親不斷安撫著尖叫痛哭的孩子，孩子更不斷崩潰大喊，「爸爸他們在開槍！」

奧德薩警察局長格克（Michael Gerke）在記者會中指出，槍手當時開著車在警察攔檢時，先向一名警察開槍，接著開車進入奧德薩掃射多人後，槍手開車到家居賣場「Home Depot 」，在此竊取車輛逃亡，之後再返回米德蘭（Midland）。最後槍手在複合式電影院「Cinergy」的停車場與警察發生槍戰後被擊斃，也造成其中3名員警受傷。疑似有另一名槍手在逃，但警方仍在調查當中。

一段在推特上曝光的影片顯示，當時一群民眾驚慌地趴在泥地上，遠方不斷傳來槍響，疑似拍攝這段影片的男子，不斷安慰著趴在一旁的綠衣男孩。只要槍聲響起，男孩就驚恐地尖叫，雙手也不斷發抖地喊著「爸爸他們在開槍！他們在開槍！」男子只能不停地對孩子說，「沒事的！我們會沒事的！我就在這裡。」

▲▼警方抵達電影院後立刻疏散附近民眾。（圖／路透）



這是德州8月發生的第2起大規模槍案，就在8月初時，艾爾帕索（El Paso）才發生造成22死24傷的槍擊悲劇。美國總統川普也立刻在推特發文指出，司法部長已經向他報告了槍擊經過，聯邦調查局（FBI）與其他執法部門正全力調查中。副總統潘斯則說，他跟總統已經下定決心，要與國會兩黨領導人合作，採取措施，解決並對抗這種國家大規模暴行。