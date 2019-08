快訊／德州槍擊5死21傷　2槍手隨機掃射車輛...目擊者嚇：他們在殺人

▲德州槍擊。(圖/翻攝自推特)

記者錢玉紘/綜合報導

美國德州奧德薩(Odessa)和米德蘭(Midland)接連發生槍擊,CNBC報導,死亡人數已攀升至5人,共有21人受傷,其中一名嫌犯已經在複合式電影院「Cinergy」被逮捕並擊斃,警方目前正在追捕另一名嫌犯。

莫拉勒斯,槍擊大約在當地時間下午4點開始,槍手可能有2人或3人,他們在連接兩城市的20號州際公路以及91號公路上,隨機掃射路過的車輛,市民和警方都有人受傷。目前已知5人死亡,21人受傷。

奧德薩警長格爾克在記者會上表示,被擊斃的槍手是一名30多歲的白男性,對峙過程中有3名員警中槍送醫,目前不清楚槍手行兇的動機。

米德蘭警方指出,其中一名嫌犯已經在複合式電影院「Cinergy」被逮捕並射殺,另一人還在逃亡中,但沒有繼續發生槍擊。米德蘭紀念醫院(Midland Memorial Hospital)表示,已經接受6名傷患,3人情況危急。

Spree killer was passing vehicles and shooting occupants in #Midland #Odessa pic.twitter.com/YP691NDY3f