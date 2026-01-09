　
才剛與習近平「親密互動」　青瓦台：李在明13日訪日會晤高市早苗

▲▼日本首相高市早苗、南韓總統李在明。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明預計13日出訪日本奈良縣，會晤日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明才剛結束訪中行程，如今青瓦台證實，李在明預計13日至14日前往日本奈良縣，進行2天1夜的正式訪問，並於抵達奈良的第一天下午與日本首相高市早苗進行雙邊會談及晚宴。此次訪日將會是李在明就任以來第5次與日本首相進行會談，也被視為延續「穿梭外交」，旨在鞏固日韓關係。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台今（9）日上午發布新聞稿，證實李在明將於13日下午抵達日本奈良縣，並與高市早苗進行會談，討論涵蓋地區與全球議題，以及經濟、社會、文化等與民生直接相關的多項合作方案。當晚，雙方將共同出席晚宴，並於14日出席友好交流活動。

李在明隨後將與在日韓僑進行座談，完成行程後返回南韓。

奈良縣為高市早苗的故鄉，也是她參選眾議員的選區。青瓦台指出，李在明此前曾於去年10月在慶州APEC峰會期間與高市早苗進行會談，當時他提出希望以奈良縣為下次出訪日本的地點，表達延續「穿梭外交」精神的意願。

此次行程也反映了李在明意圖將雙邊交流從首都延伸至地方城市，以促進活絡地方經濟。

▲▼李在明拿起小米手機，與習近平親切自拍。（圖／翻攝自X）

▲李在明才剛結束中國北京、上海的出訪行程。（圖／翻攝自X）

這將是李在明從去年6月4日就任南韓總統以來，第5次與日本首相進行雙邊會談，也是繼前首相石破茂出訪南韓釜山，並且於高市早苗去年10月出訪慶州參加APEC峰會後，雙方在短短兩個半月內第2次會面。

此外，隨著「台灣有事」發言所產生的效應持續發酵，日本與中國之間的緊張關係仍不斷升溫，由於李在明才剛從北京返回南韓、結束訪中行程，外界期待李在明與高市早苗針對相關議題交換意見。青瓦台強調，此次訪日將集中於雙邊合作和民生議題，並非涉及敏感的中日外交話題。

針對李在明與中國國家主席習近平的「親密互動」，也備受日本媒體討論。青瓦台發言人姜由楨則向左派媒體人金於俊所主持的YouTube節目指出，此次安排出訪奈良，顯示南韓對於活絡地方經濟和地方政府的重視，也象徵雙邊穿梭外交不僅限於首都（首爾、東京）之間的往返，而是更廣泛的互動。

姜由楨透露，對於李在明出訪中國時與習近平的互動，日本媒體在報導時多有提及，感念李在明訪中時並未與習近平討論「過於敏感」的議題。

前羽球男子世界球王、現年31歲的日本名將桃田賢斗（Kento Momota），於9日透過社群驚喜宣布自己結婚的消息，桃田還感性表示，正因為有另一半在身邊默默支持，他才能在經歷無數艱辛時刻後找回自我，並重新享受羽球。

