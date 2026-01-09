美國聯邦探員開槍！攔截跨國黑幫爆衝突　男女中彈送醫

▲美國波特蘭發生探員朝車上一男一女開槍的案件。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯邦探員8日在波特蘭對車輛中的一男一女開槍，造成2人中彈送醫。已知此案中的聯邦探員隸屬於美國海關及邊境保衛局（CBP），國土安全部稱，當時探員正在執行針對跨國幫派的攔查行動。

攔截對象 據稱與黑幫有關

ABC新聞報導，這起事件發生在當地8日下午2時19分，當時CBP探員正執行針對性攔截行動，對象目標當時就在車上，車上的人據稱與跨國黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）有關聯。

國土安全部透過聲明表示，當時探員有表明身分，但駕駛卻把車輛當作武器，企圖衝撞執法人員，其中一名探員開槍自衛，駕駛隨即載著乘客逃離現場。

▲當時探員有表明身分，但駕駛卻把車輛當作武器，企圖衝撞執法人員。（圖／路透）

男女負傷逃逸報警求救

兩人隨後駕車逃往約3英里外的地方，中彈男子撥電話求救。波特蘭警方表示，當趕到現場時，發現兩人有明顯槍傷，立即進行止血並呼叫醫護人員。兩人事後被送往醫院，目前傷勢不明。

波特蘭警方也隨即澄清，當地警察並未參與執法，僅在事後協助封鎖現場與救護。

▲波特蘭警方表示，當趕到現場時，發現兩人有明顯槍傷。（圖／路透）

市長呼籲ICE停止行動

波特蘭警察局長戴伊（Bob Day）稱，「我們理解在明尼阿波利斯槍擊案後，許多人仍然情緒激動並緊張。但懇請社區保持冷靜，我們正在了解更多情況」。

波特蘭市長威爾遜（Keith Wilson）則稱，這起事件令人深感不安，「波特蘭不會以暴制暴」，將會以清晰、團結和對正義的承諾來做出回應。威爾遜也呼籲美國移民和海關執法局（ICE）在波特蘭停止所有行動，直到調查全面完成為止。

此前，明尼蘇達州明尼亞波利斯7日一名聯邦移民官員在執勤期間，朝著一輛休旅車內的37歲女子開槍，導致對方當場死亡。已知當時這名女子坐在自己的休旅車內遭移民官開槍射殺，隨即引發大規模民憤，數百名抗議者走上街頭。