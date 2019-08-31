遭彭佩奧指責「不良行動」　北韓：對與美對話「漸失期待」

▲ 崔善姬主導北韓對美國協商。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓為抗議美國及南韓的聯合軍演，8月數度無預警試射武器。但美韓軍演結束後，不僅朝鮮半島情勢不見緩和趨勢，美國及北韓30日及31日間也不斷隔空喊話較勁。主導北韓對美國協商的外務省第一副相崔善姬發表談話表示，「我們對與美國對話的期待逐漸消失，面臨不得不重新檢討目前為止所有措施的狀況。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日曾表示，美國無法對北韓不良行動視而不見。」南韓《韓聯社》指出，崔善姬31日的談話表面上是針對佩奧27日的發言，實際上則是向美國施壓，要求美國提出北韓可以接受的協商方式。但美國是否會因此態度軟化，目前還是未知數。

美國財政部30日在網站公布，制裁3家涉嫌向北韓非法貿易的企業，包括台灣人黃旺根及陳美香夫婦、瑞邦海運與瑞榮船舶管理公司與在香港註冊的瑞誠海運公司。美國不顧此舉可能對與北韓對話帶來負面影響，堅持履行制裁。外界普遍認為，這也代表美國無意放寬目前對北韓的高強度經濟制裁。

南韓國立外交院長金俊亨（音譯）接受《韓聯社》訪問時分析，北韓相當抗拒實務協商，不會在前景不樂觀的狀況下出面對話；但美方認為，「無論如何先見面再說」，可見雙方立場本就存在巨大差異。

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