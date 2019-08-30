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小英救台灣豬豬！　養豬業者讚：史上最重視畜牧業的團隊

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▲養豬業者在四大報刊登半版感謝政府防疫夠力。（圖／讀者提供）

▲養豬業者在四大報刊登半版感謝政府防疫夠力。（圖／讀者提供）

記者呂欣玫／綜合報導

總統蔡英文與行政院長蘇貞昌所帶領的執政團隊一直以來為了非洲豬瘟及口蹄疫等防疫工作不遺餘力，對此，中華民國養豬協會30日在四大報刊登半版表示，「台灣豬肉出頭天 政府防疫真夠力」，並強調現在的政府是史上最重視畜牧業的政府，也是史上最照顧豬農的團隊。

對於非洲豬瘟防疫以及口蹄疫拔針成功，中華民國養豬協會、各縣市養豬協會、中華民國獸醫師公會全國聯合會等30日聯名在四大報刊登半版，以「台灣豬肉出頭天 政府防疫真夠力」為題肯定防疫有效執行，使台灣逐漸邁向非疫區，除了感激政府幫豬農實現多年盼望，也稱讚蔡政府是「史上最重視畜牧業的執政團隊」。

對此，農委會畜牧處表示，這是業界自發性刊登，全球氣候變遷，防疫工作愈來愈紛繁，產業界、政府、全民勢必要更加緊密合作；農委會副主委黃金城也說，約3年前首次有總統候選人將口蹄疫拔針列入農業政策中，重視度提升，另外，非洲豬瘟防疫若成功可年省新台幣3億元，相信業界會有感。

黃金城指出，防疫工作一定需要產業界配合落實，否則難以推動，非洲豬瘟防疫至今仍阻絕於境外，歷經22年的口蹄疫能拔針滿一年無案例發生，並正在持續維持到明年5月，待世界動物衛生組織（OIE）正式宣布台灣成為不打疫苗非疫區，相關成效的達成，都跟產業界落實防疫措施有關。

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