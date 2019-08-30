韓國瑜「鳳飛雞來」言論惹議　蔡英文：必須破除歧視想法

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文30日參觀逢甲大學後接受訪問表示，對於高雄市長韓國瑜日前在直播中提到人才外流的現象時，說出「鳳凰都飛走，進來一堆雞」言論，引發失言爭議，蔡英文表示，國際人才流動是很常見的，台灣應該破除這種歧視想法，至於韓指愛情摩天輪卡在中央，蔡也說，行政院都還沒看到規劃，何來卡韓？

▲蔡英文認為台灣要破除歧視新住民想法。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蔡英文參觀逢甲大學學生宿舍。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文對於日前韓國瑜一席「鳳凰都飛走，進來一堆雞」言論表示，一個經濟體在發展過程中，國際人才的流動，每天都看得到，都有所變動，這本來就是滿常見的事情，講到新移民跟移工，她要向他們表達關懷跟謝意，他們到台灣工作或者安身立命，不但都很歡迎，也很感謝他們對台灣所做的貢獻，全台灣一起努力破除這種歧視的想法。

針對高雄市長韓國瑜質疑中央有阻礙愛情摩天輪的狀況發生，蔡說，中央的態度一致，只要是對地方好的事情、有好的計畫，都會支持，只是韓講的這事，中央都還沒有看到具體的規劃，不要說她，連行政院也都沒有看過，或者沒有機會了解具體內容，所以沒有所謂卡不卡的問題。

至於郭台銘剛從沙烏地阿拉伯回國，就提出台灣要支付的簽證費用太高必須調降，是否意願著參選態勢愈來愈明顯，以及如何看待韓國瑜、朱立倫搭配，甚至也傳出親民黨要和郭台銘合作，蔡英文一聽這些問題，先是訝異「這是什麼時候的事」，接著一陣苦笑，她說，每天都有不同的故事，每一件事情都要評論，其實沒有太大的必要，因為事情還在發展中，恐怕是國民黨比較需要去面對處理吧，這是國民黨的家務事。