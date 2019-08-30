林飛帆「三不一重申」籲港府對話取代鎮壓

▲林飛帆(中)召開記者會聲援黃之鋒。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

部分香港民運人士30日陸續遭到逮捕，民進黨副秘書長林飛帆、發言人薛呈懿30日召開「香港人權法治倒退、國際社會同關注」記者會，呼籲港府以對話取代鎮壓。

港媒報導，香港著名社運人士、香港眾志秘書長黃之鋒傳出今早7點半左右，在前往地鐵站的路上，遭到警方逮捕，港府指控他涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」。

林飛帆表示，自反送中運動開始，不只是民間人士遭到暴力人士毆打，香港警方至今逮捕人數已經超過九百人，今早包含社運人士陳浩天、黃之鋒、周庭也陸續被逮捕，「我們強烈表達，密切關注香港局勢，作為鄰國我們不會干預他國事務，但希望北京不要犯下三個錯誤，讓香港局勢到難以收拾的地步。」

林飛帆提出「三不一重申」呼籲香港及北京當局。第一點是不要錯估情勢，香港社會的和平穩定全世界都關注，北京若是貿然採取鎮壓行動，不利於日後發展；第二點，呼籲北京不要一意孤行，應該以對話取代鎮壓；第三點是不要濫捕濫訴，若北京堅持跨越司法獨立界線，以政治干預司法，將拿以得到國際支持。

重申部分，林飛帆指出，過去一段時間，北京對外宣稱有外力介入香港局勢，「我們再次重申，台灣沒有介入香港局勢」。他強調，台灣作為民主國家的一員，支持港人民主自由是我們的責任，呼籲北京不要將香港局勢惡化，歸咎到台灣與國際的關心，應該積極與港民展開對話，才是解決問題的方針。

針對媒體提問黃之鋒日前曾規劃來台拜訪，這次逮捕行動是否與此有關，林飛帆回應，黃之鋒與幾位民運人士規劃去的國家不只台灣，還有德國跟其他國家，就是國際性的拜訪，據了解這次逮捕應該與此無關，但不能確定日後是否會以此作為定罪理由，呼籲北京不要將國際性交流作為逮捕的理由。

至於這次的逮捕行動是否如同白色恐怖重新上演，林飛帆說，這次很明顯是有計畫性的逮捕行動，也確實勾起大家白色恐怖的想像，但希望不是，國際跟台灣共同關注香港局勢，呼籲北京政府有所節制。