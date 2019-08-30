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軍人節表揚　蔡英文：中華民國國軍是一支可以被信賴的鋼鐵勁旅

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記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文30日出席「108年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」。她致詞時大讚國軍是「可以被信賴的鋼鐵勁旅」，強調作為三軍統帥，無論發生什麼事都會與國軍站在一起，守護國家主權寸土不讓。

出席軍人節表揚活動，蔡英文表示，兩星期前她去職棒開球，當時說國家安全就交給自己和國軍官兵，「我會這樣的公開宣示，因為我有信心，我們的國軍弟兄姊妹，確實無時無刻堅守在崗位上守護著家園。」她鼓勵現場受獎的國軍官兵，每一位都有傑出表現，都是國軍保家衛國形象最好的代表。

蔡英文指出，軍人有著優秀而令人敬佩的士氣，優秀軍人就要有完善的軍備，擔任三軍統帥的三年來，從三個方向全面提升國防能量，第一是積極推動國防自主，讓國機國造不只是口號；第二是表明捍衛國土的決心，贏得國際支持，美國近期才剛宣布對台軍售，正是最好的證明；第三，國軍要有好的裝備也要有好的生活品質，因此推動整建營舍和換裝備等。

蔡英文說，推動這些目的只有一個，就是要讓辛苦奉獻汗水的軍人更有尊嚴。國軍把最堅實的成果展現在國人面前，會讓國人明白，中華民國國軍是一支可以被信賴的鋼鐵勁旅，讓全世界看見台灣對國家主權寸土不讓，對守護國家主權自由民主有著無比堅定的信心，軍民同心國家就會更安全。

蔡英文向現場軍官及其家屬致意，「我了解無法陪伴家人，不是說句對不起就可以表達，今天代表國家感謝各位的犧牲奉獻，家屬的包容和體諒，感謝大家為國家所做的貢獻，我向大家保證，未來不論面對什麼挑戰，我都會和國軍站在一起，守護我們的家園。」

▲蔡英文出席「108年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」。（圖／記者張一中攝）

▲蔡英文出席「108年軍人節暨全民國防教育日表揚活動」。（圖／記者張一中攝）

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