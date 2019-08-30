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「831再集結」上訴被駁回！　民陣宣布取消明日遊行集會

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▲「831再集結」上訴被駁回！　民陣宣布取消明日遊行集會（圖／翻攝臉書「民間人權陣線聯盟」）

▲香港人民走上街頭，要求林鄭月娥回應訴求。（圖／翻攝臉書「民間人權陣線聯盟」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民間人權陣線聯盟（民陣）22日在臉書表示，將於31日舉行「831 再集結」，計劃於當日下午2時30分集結，並在3時起步，從中環遮打花園遊行至中聯辦。不過，民陣今下午1時多於臉書宣布，針對831遊行提出上訴卻被駁回，由於無法在合法的條件下進行，因此將取消明日集會。

民陣先前在臉書指出，「831再集結」預計於「人大831落閘五周年」期間發起，「對抗五年前人大對港人民主運動落下的大閘，重申五大訴求，要求撤回人大831方案，釋放所有支持香港民主運動的在囚人士！」不過，民陣先前向警方申請不反對通知書，但卻在29日收到警方反對通知書。

據香港電台報導，岑子杰表示，「警方反對民陣明日的集會遊行，公眾集會及遊行上訴委員會今日會處理民陣的上訴，民陣絕不會舉辦不合法遊行。」他提到，對上訴成功不敢樂觀，如最終被駁回，基於保障參與市民安全的考慮會取消遊行，「但民陣會繼續申請在其他日子舉行遊行」。

▲港警全面禁止831集會遊行！　民陣：若上訴失敗將更改日期（圖／翻攝臉書「民間人權陣線聯盟」）

▲民陣原定明日舉行「831 再集結」，今日已取消該遊行。

香港01報導指出，上訴委員會在今日上午11時半裁定，參與集會及遊行人士對公眾秩序和安全構成嚴重威脅，加上在近日的集會和遊行過程中，不斷有暴力事件發生，因此會維持警務處決定，並且撤銷上訴人之上訴。

隨後，民陣也在臉書表示，「由於公眾集會及遊行上訴委員會已一致裁決，維持警方反對遊行的決定，讓民陣已無法在合法的條件下舉辦遊行，因此民陣不會在明日組織任何遊行集會，對此，民陣向香港市民深切道歉。」據悉，民陣召集人岑子杰其後會見傳媒，指未來會以此議題一直申請遊行，直至成功為止。

各位香港市民︰ To Hong Kongers, 有關831遊行上訴結果之聲明 Statement in response to result of appeal for 831...

民間人權陣線 Civil Human Rights Front 發佈於 2019年8月29日 星期四
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