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指控中國第5代戰機「從F-35偷來的」　美國安顧問：長超像！

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▲▼美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）28日在烏克蘭表示，中國第5代戰機看起來跟F-35很相像，「因為這就是F-35，他們（中方）偷來的。」他並未具體說明到底是哪架中國戰機，而他還認為，美中貿易目前存在極大分歧，不僅是雙方進出口失衡這麼簡單，而是與到底為何造成此種狀態的根本原因有關。

俄羅斯國營電視台RT報導，波頓在烏克蘭首都基輔（Kiev）一場記者會直言，中國竊取美國的軍事技術，中方第5代戰機看起來跟F-35太像。文中指出，如果波頓指的是目前服役的殲20（J-20），這架第5代戰鬥機明顯更大，配備有兩台引擎。

《路透社》報導，中國想要收購烏克蘭的航空公司之際，波頓28日在烏克蘭表示，要避免受到中國的「債務外交」吸引。事實上，美國把親西方的烏克蘭視為盟友，藉此對抗俄羅斯的地緣政治競爭。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與美國國家安全顧問波頓（John Bolton）會面。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基與美國國家安全顧問波頓會面。（圖／路透）

波頓告訴記者，他不想討論具體細節，這類交易屬於烏克蘭的主權問題，然而，華府不贊成中國收購烏克蘭飛機、直升機製造商Motor Sich。他隨後表示，自己與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）進行出色的會晤。

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