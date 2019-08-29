　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

同組號碼簽20年！加拿大男獨得18億彩金　等305天才領獎：不會告訴孩子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張方瑀／綜合報導

「耐心是種美德」這句話用在55歲的Bon Truong再適合不過，因為他花了20年的時間，堅持每期樂透都簽同樣的號碼，終於在2018年10月獲得頭獎。不過，Bon Truong直到這個月才出面領獎，距離開獎日已經過了305天，他表示，「我到現在還是不敢相信，這一直在想要怎麼樣迎接改變，最後決定還清債務後，繼續工作買樂透。」

住在加拿大愛德蒙頓（Edmonton）的越南裔男子Bon Truong在2018年10月26日贏得樂透頭獎，中獎金額高達6000萬美元（約台幣18億8340萬元）。「2、3、4、8、9、20、30」這組頭獎號碼他已連續下注20年，因為是用家人生日和重要日期所組成，不過更令人意外的是，Bon Truong等了305天，將近10個月才出面領獎，因為他對這一切感到不知所措。

Bon Truong表示，他看到中獎數字公布後，先去將它列印下來，反覆與自己的下注號碼做核對後，就在彩票上面簽上名字跟電話，將它鎖進保險櫃裡，「我開始思考這次得獎對我的家庭意味著什麼，我意識到這將改變很多事情，我想確保大家都已做好準備，為這些改變做好準備。」最後Bon Truong決定，先還清所有貸款，也許買間普通房子，再度個假之後就回歸正常生活。

Bon Truong說，他還相當年輕，所以不會因此停止工作，但他不會告訴3個孩子真實的獲獎金額，「孩子們還是必須努力工作，也許10年、20年之後我再告訴他們真相吧！」

買彩券中15萬大獎讓他5年不用工作！　幸運男一開工又中1億獎金
 影／16歲爽中7400萬頭彩！10年打回原形…英女揭慘痛經歷：政府該規定18歲才能買
戀愛老司機：重點是眼神

ET快訊
汐止勇警殉職！學弟「狂按CPR」淚崩：口腔都塊狀物…學長抱歉
還原追車過程！毒蟲鑽縫+逆向　勇警遭「惡意衝撞」打滑撞分隔島
快訊／爆料韓國瑜「外遇生女」　吳子嘉遭起訴
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

乾裂鹽漠中驚見「清澈天然泳池」　辣妹下水暢遊...絕美畫面曝光！

英相強生「暫停國會」爆反彈！　逾110萬人連署反對…怒批「憲政暴行」

貨幣市場動盪　美財長梅努欽：美國現不打算進場干預！

同組號碼簽20年！加拿大男獨得18億彩金　等305天才領獎：不會告訴孩子

川普政府正式公告：對3000億美元中國商品「加徵15％關稅」

北京拒美艦造訪青島　美國防部官員證實：他們說「不方便」執行原計畫

快訊／北海道外海地震規模6.1、深度僅10公里　函館震度3

4歲女童兜風遭風箏線割喉亡　爸爸一騎過去血狂流嚇壞

元首會談是「浪費時間」　北韓反常挑釁：與南韓無話可說！

職棒投手「妻小遭滅門」！兇手是妻18歲弟　落網時正瘋狂裸奔

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

乾裂鹽漠中驚見「清澈天然泳池」　辣妹下水暢遊...絕美畫面曝光！

英相強生「暫停國會」爆反彈！　逾110萬人連署反對…怒批「憲政暴行」

貨幣市場動盪　美財長梅努欽：美國現不打算進場干預！

同組號碼簽20年！加拿大男獨得18億彩金　等305天才領獎：不會告訴孩子

川普政府正式公告：對3000億美元中國商品「加徵15％關稅」

北京拒美艦造訪青島　美國防部官員證實：他們說「不方便」執行原計畫

快訊／北海道外海地震規模6.1、深度僅10公里　函館震度3

4歲女童兜風遭風箏線割喉亡　爸爸一騎過去血狂流嚇壞

元首會談是「浪費時間」　北韓反常挑釁：與南韓無話可說！

職棒投手「妻小遭滅門」！兇手是妻18歲弟　落網時正瘋狂裸奔

乾裂鹽漠中驚見「清澈天然泳池」　辣妹下水暢遊...絕美畫面曝光！

拿鐵、卡布奇諾限時買一送一！邊喝咖啡還能洗衣服買菜　全家南台灣最大複合店來了

英相強生「暫停國會」爆反彈！　逾110萬人連署反對…怒批「憲政暴行」

郭台銘、王金平「連署」就開除　吳敦義：有違紀動作就觸犯黨規

X1才出道2天⋯金曜漢受傷了！　公司證實「緊急送醫」

崑大創業團隊結合環保、創新　奪東元Green Tech競賽「菱光科技獎」

樂迷必追盛事「貢寮海祭8/30登場」！與吳青峰、八三夭在天幕藝術下搖擺

外媒：中國大陸人行將於雙11光棍節　推出加密貨幣

女兵超稀有！他好奇「碰過很正女軍官嗎」　網秒點名這軍種：基本上都正妹

影／27歲女星被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

國際熱門新聞

澳洲網美試穿網購婚紗　全看光光

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

職棒投手滅門　妻弟作案裸奔被捕

女友婚前車禍亡　他靈前獻唱惹哭..

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

8樓陽台倒掛金鉤　她下秒墜樓

自閉童校門口嚇哭　同學一把牽起

4歲女童搭車兜風　遭風箏線割喉..

國小女童2個月內遭11國高中男..

連署要美國買下台灣？　網：免費..

日客想再旅遊排行　台灣2市通殺

義大利火山爆發　蕈狀雲畫面曝光

改造吸塵器杯套　他試吸尖叫秒升..

美男染筋膜炎　全身25%皮膚剝..

更多熱門

相關新聞

美公告：對3000億美元陸貨加15％關稅

美國貿易代表署（USTR）在28日聯邦公報（Federal Register）中正式公告，美方將從9月1日起，將3000億美元中國商品加徵的關稅由10%調升為15%，部分商品的生效日期為12月15日，可能會讓美國零售、鞋類、玩具和科技產品價格同步上漲。

能源和金融類領漲　美股翻紅

職棒投手滅門　妻弟作案裸奔被捕

警到場救「受困貓」牠卻淡定：幹嘛

美艦航行南海　駛入2礁12海里內

關鍵字：

加拿大樂透北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

美食社團嗆「不付300就關店」

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍」

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

吳小哲黑暗中慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

熬夜爆肝是假的！醫曝「2種人」要小心了

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面