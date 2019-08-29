墨西哥海軍查獲25.75噸芬太尼　從中國運往最大毒梟藏身處

▲芬太尼是一種強效的鴉片類止痛劑。（圖／CFP）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）如今越來越氾濫，總統川普曾一度將矛頭指向中國供銷商，卻被反駁是「自身問題」。近日墨西哥海軍在南部的港口城市拉薩羅卡德納斯（Lazaro Cardenas）查獲來自中國的芬太尼粉末，總重高達25.75噸。

▲墨西哥南部的港口城市拉薩羅卡德納斯（Lazaro Cardenas）。（圖／翻攝自Google Map）

據American Military News報導，墨西哥海軍秘書處（Secretariat of the Navy of Mexico，SEMAR）25日在拉薩羅卡德納斯攔截了一批超大宗芬太尼走私案件。當海關隨機測試樣本時發現粉末為芬太尼，最終查獲出931袋同樣的物質，貨源全部來自上海，總共重達25.75噸。當局表示，該貨物的收件地址為墨西哥西北部錫那羅亞州（Sinaloa）的庫利亞坎（Culiacán），而這也是著名的錫納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）總部的藏身處。

▲收件地址為墨西哥西北部錫那羅亞州（Sinaloa）的庫利亞坎（Culiacán）。（圖／翻攝自Google Map）

根據統計，光是2017年就有超過7萬2000名美國人因藥物過量而死，其中高達4萬9000人死於鴉片類藥物，而北美的芬太尼大多來自於中國南部。由於中國化學公司的管制鬆懈，因此讓中國成為全球最大的芬太尼的產地。

美國緝毒局公布，鳳凰城外地辦事處和亞利桑那州各執法機構於今年總共查獲超過100萬件的非法製造芬太尼藥片，幾乎是去年38萬顆的3倍，更比2016的2萬顆多了49倍。

►戀愛老司機：重點是眼神

美國總統川普曾經將藥物飯和的問題指向中國，認為「中國將那些芬太尼供銷商處以死刑，就可以解決相關問題。」；對此，中國則反駁，「美國濫用藥物完全是自身因素，『濫用處方藥物』就是其中之一。」

芬太尼是一種強效的鴉片類止痛劑，效力比嗎啡還高50至100倍，起傚速度快而作用時間短。