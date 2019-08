曾旅居兩岸…陸天娜支持率僅1%　宣布退出民主黨總統初選

▲陸天娜宣布退出民主黨總統初選。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

民主黨籍聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)28日宣布退出總統初選,儘管在選戰中大打婦女政策,仍無法讓她獲得第三輪辯論的入場券,因此決定退出。陸天娜表示,她會在初選中選擇支持其中一位參選者,儘管還沒有指名是誰,但暗示會支持有能力團結全國的女性,「我認為女性有種獨特的能力,能夠團結民眾、治癒國家」她也補充,不論民主黨最後派出誰,她都會全力支持,「我將不惜一切代價打敗川普。」

現年52歲的陸天娜,在大學時期主修中文,曾經在台灣、北京、香港留學,精通中文。在初選過程中,將自身定位在婦女平權上,強調女性墮胎權利,曾公開承諾會依照對1973年《羅訴韋德案》(Roe v. Wade)的支持與否,決定法官提名人,也堅持在通過度胎法案的喬治亞州與密蘇里州舉辦造勢活動。

Today, I am ending my campaign for president.



I am so proud of this team and all we've accomplished. But I think it’s important to know how you can best serve.



To our supporters: Thank you, from the bottom of my heart. Now, let's go beat Donald Trump and win back the Senate. pic.twitter.com/xM5NGfgFGT