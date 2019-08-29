曾旅居兩岸…陸天娜支持率僅1%　宣布退出民主黨總統初選

▲陸天娜宣布退出民主黨總統初選。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

民主黨籍聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）28日宣布退出總統初選，儘管在選戰中大打婦女政策，仍無法讓她獲得第三輪辯論的入場券，因此決定退出。陸天娜表示，她會在初選中選擇支持其中一位參選者，儘管還沒有指名是誰，但暗示會支持有能力團結全國的女性，「我認為女性有種獨特的能力，能夠團結民眾、治癒國家」她也補充，不論民主黨最後派出誰，她都會全力支持，「我將不惜一切代價打敗川普。」

現年52歲的陸天娜，在大學時期主修中文，曾經在台灣、北京、香港留學，精通中文。在初選過程中，將自身定位在婦女平權上，強調女性墮胎權利，曾公開承諾會依照對1973年《羅訴韋德案》（Roe v. Wade）的支持與否，決定法官提名人，也堅持在通過度胎法案的喬治亞州與密蘇里州舉辦造勢活動。

Today, I am ending my campaign for president.



I am so proud of this team and all we've accomplished. But I think it’s important to know how you can best serve.



To our supporters: Thank you, from the bottom of my heart. Now, let's go beat Donald Trump and win back the Senate. pic.twitter.com/xM5NGfgFGT — Kirsten Gillibrand (@SenGillibrand) August 28, 2019

《紐約時報》指出，雖然陸天娜的政見如醫療健保、環境氣候、移民與競選經費改革，都和民主黨的進步派保持一致，但缺乏亮點，無法與麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）抗衡，競選團隊沒有替她找到破口，激起選民的熱情。

另外在全國民調中，陸天娜的平均支持率僅1%，這讓她更難募得選舉經費，到後期都依靠她在參議院競選帳戶中的1000萬美元資金。據陸天娜的助理透露，這個暑假後她的資金已幾乎耗盡，現在僅剩80萬美元。然而與其他落敗的參選人不同，陸天娜並無抨擊民主黨的初選辯論規定，反倒認為「民主黨已經做了最大努力」。

▲陸天娜（右）積極推動平權政策。（圖／達志影像／美聯社）



陸天娜表示，未來她會重返參議院，並將重點繼續放在女性身上，鼓勵女性參議員，「我認為所有在競選舞台上的人都必須重視女性平權，替帶薪休假、同工同酬、平價日間托育、學齡前教育等計畫而奮鬥，很開心我能在僅有的辯論舞台上帶起這些討論。」陸天娜也說，「我會盡全力地幫助民主黨的候選人，在2020年打敗川普。」

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