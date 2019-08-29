影／郭台銘、王金平「連署」就開除　吳敦義：有違紀動作就觸犯黨規

記者羅婉庭／台北報導

針對鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平若登記參選將會被開除黨籍，國民黨主席吳敦義29日表示，他們如果有違反黨紀，會依規定處理，只要「連署」、有違紀的動作就會觸犯黨規。

藍營初選結束至今無法成功整合，如今郭柯王結盟態勢底定，基層不斷發出抗議聲，對明年大選感到擔憂。黨中央日前接連開除陳宏昌、楊秋興黨籍，警世意味濃厚，近日基層也出現要求黨中央開除郭台銘、王金平的聲音，因而快馬加鞭在28日中常會場通過相關規範。

根據「2020總統與立委選舉黨員行為規範」內容指出，若非國民黨提名的黨員自行向各級選委會登記參選，一律予以開除黨籍或撤銷黨籍處分；就是針對郭台銘、王金平的獨立參選按下警告鈴，黨內人士指出，前國民黨青年團總團長林家興、馬系青年軍陳佳圻若有協助郭台銘參選，屆時也會一併處理。

「2020總統與立委選舉黨員行為規範」內容中也規定，黨員不得為非本黨提名（徵召、核准）候選人站台，動員、掃街及其他公開助選之行為或具名擔任該候選人競選組織任何職務。違紀助選也要視情節處以停權兩年以下，最重甚至可撤銷黨籍。

對於黨內整合觸礁，李佳芬日前指出黨中央沒有全力幫忙高雄市長韓國瑜，吳敦義表示，雙方都要努力，也不是每個人都可以馬上說服，「我跟郭先生聯繫很多次」，他也有請副主席郝龍斌協助，都在聯繫當中。

吳敦義說，雙方一定都要努力，並強調黨中央很努力，「不知道韓那邊陣營進展如何」，都是盡心盡力，吳敦義說還是不希望出現開除黨籍的事。

針對是否還有機會挽回局勢，吳敦義僅說，他不能說沒有機會，但也不能保證有把握，但他再次強調「總是要努力」。

另外，傳出日前「吳韓會」破局主因是文傳會代理主委程美華洩密，吳敦義對此否認，直說他們會面都沒有請文傳會聯繫，都是請郝龍斌聯繫，並解釋若一見面就一翻兩瞪眼「不就掛了嗎？」，當然要先溝通。

▲國民黨主席吳敦義出席綠建築頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）