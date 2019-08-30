快訊／中東之旅結束返台　郭台銘：石油政策學習寶貴經驗

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘30日從中東返台，上午10時44分在松山機場簡短向各界報告中東行程。郭台銘表示，這次中東之旅，在石油政策學習到許多寶貴經驗。

郭台銘表示，這次應沙烏地阿拉伯及高層的官員邀請前往沙烏地阿拉伯做採訪，在三天兩夜緊湊行程中，見到了7位部長及部長級官員，他們對於台灣的電子工業、半導體工業、精密機械工業，相當有興趣，希望能引進這些工業在產業轉型中，也希望有合作機會，過程中他學習很多。

郭台銘指出，他也發現沙烏地阿拉伯在高等教育有很大的投資，這讓他改變過去對沙烏地阿拉伯只有石化工業的看法，這一次學習到非常多，回來後會整理心得並跟大家報告；另外，沙國簽證費用很貴，數百塊美金，對方也當場承諾，會給我們能夠建立更多經貿外交的關係。

郭台銘28至30日中東考察之旅，最主要是針對能源產業石化產業進行了解。郭台銘在中東，和當地基金公司、能源廠代表會面，對能源採購事宜進行了解，這趟中東之旅，他除了想了解台灣能源產業做什麼，也是借此追隨前行政院長孫運璿的腳步。

▲郭台銘去中東。（圖／郭台銘辦公室提供）





▲郭台銘中東行結束專機返台。（圖／記者林振民攝）







▲郭台銘返台說明中東行 。（圖／記者屠惠剛攝）