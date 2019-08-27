「總不能永遠都是我們被黑」孫大千：韓國瑜新選戰模式將用攻擊取代防守

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對2020總統大選選情，韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千27日受訪時表示，不到最後關頭不會放棄整合，他不認為鴻海集團創辦人郭台銘前立法院長王金平會背叛國民黨，韓國瑜陣營也將以主動取代被動、用攻擊代替防守，展開新的選節奏。

孫大千表示，韓國瑜陣營8月底到9月初將進入另一個模式，「用主動取代被動、用攻擊代替防守」，會針對民進黨施政不力的議題進行檢視，這方面已經準備許久，若攤開屆時又會是新一波攻防。

孫大千強調，「總不能永遠都是我們被黑」，也該換蔡英文、民進黨回答問題，「怎麼都是我們被問呢？」希望能將問答的主客角色易位。

對於韓陣營內部一直有在做滾動式民調，他也坦言韓國瑜民調確實有些微下滑，民調下滑最主要原因是受到香港反送中事件影響，另外一點則是國民黨內部紛爭影響，他強調這兩點因素將是未來韓陣營在選舉過程中要努力克服的。

至於「郭柯王」三人結盟合作參選節奏愈趨緊湊，孫大千表示，「不到最後關頭不會放棄整合」，王金平是絕對忠貞的國民黨員，「過去有人懷疑王院長的忠貞度，我都會替他辯護」、「王院長絕對不會背叛國民黨」、「對王金平我們還是保持信心」。

談到郭台銘脫黨可能性，孫大千表示，郭台銘是國民黨極稀少的榮譽黨員，若最後郭台銘離國民黨而去，「坦白講我不太相信」，可以理解初選後郭台銘心裡可能不太舒服，但要因此脫黨參選，「我不相信郭董事長會做這樣的事情」。