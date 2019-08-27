　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「總不能永遠都是我們被黑」孫大千：韓國瑜新選戰模式將用攻擊取代防守

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜赴美國商會發表演講會後受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對2020總統大選選情，韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千27日受訪時表示，不到最後關頭不會放棄整合，他不認為鴻海集團創辦人郭台銘前立法院長王金平會背叛國民黨，韓國瑜陣營也將以主動取代被動、用攻擊代替防守，展開新的選節奏。

孫大千表示，韓國瑜陣營8月底到9月初將進入另一個模式，「用主動取代被動、用攻擊代替防守」，會針對民進黨施政不力的議題進行檢視，這方面已經準備許久，若攤開屆時又會是新一波攻防。

孫大千強調，「總不能永遠都是我們被黑」，也該換蔡英文、民進黨回答問題，「怎麼都是我們被問呢？」希望能將問答的主客角色易位。

對於韓陣營內部一直有在做滾動式民調，他也坦言韓國瑜民調確實有些微下滑，民調下滑最主要原因是受到香港反送中事件影響，另外一點則是國民黨內部紛爭影響，他強調這兩點因素將是未來韓陣營在選舉過程中要努力克服的。

至於「郭柯王」三人結盟合作參選節奏愈趨緊湊，孫大千表示，「不到最後關頭不會放棄整合」，王金平是絕對忠貞的國民黨員，「過去有人懷疑王院長的忠貞度，我都會替他辯護」、「王院長絕對不會背叛國民黨」、「對王金平我們還是保持信心」。

談到郭台銘脫黨可能性，孫大千表示，郭台銘是國民黨極稀少的榮譽黨員，若最後郭台銘離國民黨而去，「坦白講我不太相信」，可以理解初選後郭台銘心裡可能不太舒服，但要因此脫黨參選，「我不相信郭董事長會做這樣的事情」。

ET快訊
林書豪正式簽約北京首鋼！陸媒爆與周儀翔當隊友
結婚5年還是處女！28歲人妻「神的境界」：我們不需要性
江孟芝買圖庫風波　俄原作者親繪「3隻石虎」：全免費送台灣
公務員媽退休「接手早餐店」月賺15萬…兒驚：唬爛！網曝沒騙人

關鍵字：郭台銘,柯文哲,王金平郭,韓國瑜,孫大千

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罵吳敦義好棋搞到無解！國民黨重砲回擊：柯文哲請閉嘴管好市政

影／神秘「黑桃四」預示郭台銘當選總統　劉宥彤澄清：塔羅大師是郭粉

郭台銘蓄勢待發！青年軍團募新血　向柯文哲借將李縉穎

平息藍基層怒吼　國民黨：若郭台銘、王金平登記必開鍘

綠營挑撥「拉侯打韓」　侯友宜仍不接新北操盤手：不用急！

郭台銘28號隨孫正義訪中東　蔡沁瑜：解決台灣石化產業發展困境

快訊／增加中南部戰力！顏寬恒、謝龍介擔任韓國瑜競總副執行長

郭台銘堅信命運掌握在自己手中！蔡沁瑜：「換瑜」是國民黨家務事

快訊／韓國瑜有條件重啟核四　侯友宜：你有能力處理核廢料嗎？

韓國瑜才說完「兩條件重啟核四」　侯友宜：核四是假議題

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

民眾黨確定成立　先拚2020立委、黨務調整再緩緩

諾魯選出新任總統　外交部：安格明已表示邦誼不變願來台訪問

「總不能永遠都是我們被黑」孫大千：韓國瑜新選戰模式將用攻擊取代防守

力推在地優質小麥製麵　盧秀燕：吃麵就要吃大雅的麵

柯文哲、蔡衍明第一次是她牽線　簡余晏4點聲明要柯「誠實面對」

歷經追蹤器和遲到風波…韓國瑜一日行程「場場早到」　受訪「答非所問」

徐永明來訪　陳水扁：深深感受時力又活了起來！

柯文哲密會企業大老！　王世堅：如此bad的傢伙　我很despise他

郭台銘APP連署行得通？　中選會：需附身分證影本

去日本鳥取縣旅遊有補助？　外交部：新型態詐騙

竹科主管偷腥已婚女下屬「夫妻聯手逼辭職」　小三夫強勢檢舉

華聞快遞／源頭減少垃圾　廣州星級酒店不再提供「六小件」

世界夢郵輪卡關高雄5小時　移民署：中華電信斷訊影響非電腦當機

接力性侵未成年少女還叫小黃送走　3男堅稱「真的沒做」檢方不信　　

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷...下體狂噴血求饒　下秒救命鈴聲響了

【廣編】精采體育賽事開打　鎖定美網直播再抽限量名牌球拍

城市盃跆拳賽／黃鈺仁首度參戰　為拚奧運積分暖身

2000位毛小孩爭上北捷燈箱　柴犬、薩摩耶眾網紅也來參加！

騎士專用外接式「抬頭顯示器」今年開賣　任意安全帽都可裝

唐禹哲睽違七年宣布好消息！　單身太久...朋友送「女體」陪睡

政治熱門新聞

郭台銘確定參選　9月啟動連署

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘..

北漂媽怒：北漂的孩子沒回來！韓..

黃暐瀚預言韓國瑜明年下場

韓國瑜的唯一希望　只有她能阻止..

快訊／航特部遭民眾持刀硬闖！搶..

郭董參選恐爆國民黨出走潮　馬系..

愛情摩天輪真的來了！　韓國瑜：..

郭台銘參選　百萬連署秘密武器曝..

獨／郭台銘「獨立參選」票倉分析..

她爆韓國瑜市長室+局處裝修費砸..

韓國瑜猜錯了　柯P：郭要選就給..

獨／最新民調！韓國瑜慘輸蔡英文..

郭台銘現身北榮　出國前陪母吃飯

更多熱門

相關新聞

【年改釋憲】魚死網破的司法公信力

本文從權力分立角度切入，認為大法官們採取接近行政機關的立場，未能彰顯司法體系的獨立性，導致公信力受損，這對凡事泛政治化的台灣而言，是相當可惜之事。

簡余晏回應柯文哲：只安排了一次拜訪

歷經追蹤器風波　韓國瑜開始「答非所問」

柯文哲密會企業大老！王世堅酸回

愛情摩天輪真的來了！　韓國瑜：8/30說明

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

郭台銘確定參選　9月啟動連署

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘回應了

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面