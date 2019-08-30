議員罵大巨蛋卻沒建議　柯文哲嗆：生雞卵無、放雞屎有

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋案爭議不斷，北市府29日舉行都審會，由新聘都審委員首次審查。針對人流疏散的模擬進行討論，在都審會所要求的6種情境與參數中，遠雄竟表示因「電腦跑到當掉」，未提供其中2種模擬結果，引發激辯。對於外界質疑「因議員嗆聲才沒放水」，柯文哲說，大巨蛋依法行政該怎麼做就怎麼做；他還酸，台灣話說「生雞蛋沒有、放雞屎有」，大巨蛋就是個很困難的題目，「不要只有罵，要罵的人也講一下你有沒有什麼建議」。

對於大巨蛋都審，柯文哲說，大巨蛋既然已經全程錄音錄影、網路直播，在那裡大小聲反而不對，「所以依法行政該怎麼做就怎麼做」；此外，柯說還有一點，大巨蛋的確是一個很困難的題目，主球場在地底下10.5公尺，那個很麻煩，但是所有今天來罵東罵西的人，罵完以後能不能提出建議，不要罵完又沒有建議。

對於外界質疑，柯文哲酸說，台灣有句話叫「生雞蛋沒有、放雞屎有」，大巨蛋就是個很困難的題目，「所以不要只有罵，要罵的人也講一下你有沒有什麼建議」。

柯文哲說，現在就是在解決問題，大巨蛋剩下最困難的大概就是球場在地底下10.5公尺，其他倒覺得還好，「當然如果總人數限制在6萬人以下，還可以啦，我後來發現是人數多很麻煩，人數少可以減少很多硬體上的需求」。

▲柯文哲。（圖／記者黃軍瑋攝）