韓市府辦摩天輪招商說明會！他們爆4處地點搶先批：攏係假！

▲「欺騙大眾！摩天輪招商說明會都是假」記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

愛情摩天輪實現將踏出第一步！高市府在30日下午2點半將召開「愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會」，不過台灣基進與民進黨高雄市議員簡煥宗卻搶先共同召開「欺騙大眾！摩天輪招商說明會都是假」記者會，台灣基進指出，韓國瑜市長未招商先放話，不按程序匆促召開說明會，政治目的恐大於實踐市民承諾。

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，在「八月給個交代」的壓力下，韓市府終於在八月最後一個上班日的下午招開「說明會」，卻從原本「多國廠商有興趣投資」，變成「聽取意見」的說明會，招商規範中，摩天輪「結合住宿」、「上去一小時做愛做的事」等功能並未規範，摩天輪的特色、尺寸等亦未明定，與韓國瑜多次在媒體放話的天差地遠，顯然原先吹的牛皮已經被戳破。

▲基進黨指出韓國瑜市長未招商先放話。（圖／記者洪靖宜翻攝）

李雨蓁透露，市府設定的四個基地中，三個位在港區，一處位於69期重劃區接近中都磚窯廠，沒有一處位在河岸旁，這和韓市長「在愛河上面架設摩天輪」的目標，顯然有出入。李雨蓁補充，港區開發必須經過中央主管機關同意，韓市府未獲得同意就開說明會突襲中央，竟還惡人先告狀，就透過特定媒體放話「恐中央卡韓」，這種惡劣手段，其實只是為了幫政見跳票找台階下。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋批評「不是開說明會就等於兌現政見，根據《土地法第25條》，市有土地要設地上權超過10年，要市議會同意，行政院核准，韓國瑜問過市議會了嗎？」，另外根據《國有非公用土地設定地上權作業要點》第七點，執行機關辦理招標設定地上權時，公告期間不得少於一個月，韓國瑜市府公告了嗎？若以上兩條件都沒有滿足，今天只是一個政治操作、帶風向的說明會，韓市長八月兌現的承諾依然跳票。

▲高雄市議員簡煥宗(左)。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市議員簡煥宗表示「一開始的摩鐡摩天輪，如何去取得使用執照和建照？如果修正爲大家所認知的一般摩天輪，這樣又和當初你自己講得又不一樣，再次自己打臉自己！針對興建地點，愛河沿岸屬『沙仔地』地質較為鬆軟，必須要作地質改良！而高雄港區土地，市府是否都有作好相關的環境影響評估？不然今天下午的招商說明會只是淪為一場幫韓國瑜背書的大拜拜！」。