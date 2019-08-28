對郭台銘、王金平開鍘有利大選？ 吳敦義露神秘微笑

▲國民黨主席吳敦義出席華人公益金傳獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中常會28日通過「2020總統與立委選舉黨員行為規範」。針對開除鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平黨籍是否對大選有利，黨主席吳敦義露出一抹微笑後快步離去。

藍營初選結束至今無法成功整合，如今郭柯王結盟態勢底定，基層不斷發出抗議聲，對明年大選感到擔憂。黨中央日前接連開除陳宏昌、楊秋興黨籍，警世意味濃厚，近日基層也出現要求黨開除郭台銘、王金平的聲音，因而定出相關規範。

「2020總統與立委選舉黨員行為規範」內容指出，若非國民黨提名的黨員自行向各級選委會登記參選，一律予以開除黨籍或撤銷黨籍處分；就是針對郭台銘、王金平的獨立參選按下警告鈴，黨內人士指出，前國民黨青年團總團長林家興、馬系青年軍陳佳圻若有協助郭台銘參選，屆時也會一併處理。

「2020總統與立委選舉黨員行為規範」內容中也規定，黨員不得為非本黨提名（徵召、核准）候選人站台，動員、掃街及其他公開助選之行為或具名擔任該候選人競選組織任何職務。違紀助選也要視情節處以停權兩年以下，最重甚至可撤銷黨籍。

但開除郭王對於明年大選有無實質影響，或只是為了安撫黨內基層與泛藍選民，吳敦義笑而不答。