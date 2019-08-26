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郭台銘蓄勢待發！青年軍團募新血　向柯文哲借將李縉穎

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▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲、郭台銘、王金平日前出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，首度同框。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦郭台銘雖然還沒正式表態參選2020總統，但檯面下動作頻頻，他的競選團隊在初選落敗後目前開始重新整軍，同時還向台北市長柯文哲借將，希望注入新血、深化合作。

郭台銘競選團隊的新血，除了已經開始擔任第一線發言工作的永齡基金會副執行長的前主播蔡沁瑜，另外加入的還有柯市府幕僚李縉穎、前國民黨青年團總團長林家興、永齡基金會顧問高虹安、永齡基金會顧問郭昕宜、永齡基金會執行秘書陳佳圻等人。

在這群新人中，最受矚目的是柯文哲的幕僚，也是年初才加入北市府戰情室的李縉穎，目前已確定將轉入郭營。據報導，李縉穎長期在柯陣營內從事民調分析與戰略方向的工作，而柯文哲本人對於參選總統非首選，所以柯營內部就有在思索，要怎麼樣讓人民在蔡、韓之外有其他選擇。

李縉穎當時就曾提議要跟郭台銘合作，所以李縉穎在國民黨初選時，在PTT貼出一些自己研究的數據資料，得到不少迴響，後來他也成為郭、柯初步合作的橋梁之一，而郭營也知道李縉穎分析判斷、戰略計畫等專長，因此在柯文哲的首肯下，將李縉穎借將給郭台銘，深化合作關係。

至於林家興曾任第九屆中國國民黨青年團總團長兼中國國民黨中央常務委員，是國民黨終身黨員，也是黨史上首位「90後」中常委，熱衷兩岸交流，曾參加陸委會大陸政策研習營、清華頂新兩岸領袖生交流計劃等。

林家興先前是前總統馬英九的人馬，後來在國民黨初選中助選朱立倫。林家興曾在「台美關係研究中心」舉行的論壇上發表演講，他認為，台灣愈來愈多年輕世代不在乎藍綠，沒有強烈政黨立場，而是在乎實際的民生問題。

他當時表示，對於未來的台灣領導人，若拋開政治立場，只談治理能力，他個人認為只有兩人具資格，一位是新北市長朱立倫，一位是桃園市長鄭文燦，此言引發熱烈討論。林現在於美國紐約大學攻讀國際關係碩士，並擔任華府智庫「台美關係研究中心」研究助理。

除了來自柯文哲與國民黨陣營的新人外，郭台銘競選團隊還有一位永齡基金會顧問高虹安，近日能在不少政論節目上看到她。他是鴻海科技集團工業大數據辦公室主任，推動集團工業互聯網轉型升級，為美國辛辛那提大學機械工程博士、台灣大學資訊工程碩士。

高虹安過去跟隨教授李傑研習智能維護系統及工業大數據分析，並與財團法人資訊工業策進會團隊同仁共同創立科智企業股份有限公司，推動ServBox可攜式機台診斷機及工具機智能化服務平台等跨業之工具機智能化整合服務平台等技術，是該領域的年輕人才。

對於郭台銘陣營內部人事佈局，外界最關心的仍是他參選2020的機率，蔡沁瑜指出，國民黨要不要「換瑜」是他們的家務事，但郭台銘一直以來的理念，就是「命運掌握在自己的手中」，這是他從創業以來堅持、堅定的意志；他是一個非常務實跟踏實的人，任何一個決定都需要謹慎的思考，不是短短幾天就能決定，希望外界多給他一些時間與空間。

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：郭台銘,柯文哲,王金平郭,國民黨,永齡基金會

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