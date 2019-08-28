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侯友宜、盧秀燕、韓國瑜都怒了！藍營15縣市首長共同聲明拒廢印花稅

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快訊／韓國瑜、侯友宜、盧秀燕三大巨頭大合體 手比123

▲侯友宜、盧秀燕、韓國瑜。（合成圖）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨團28日上午召開記者會，拿出侯友宜、盧秀燕、韓國瑜等藍營15縣市首長發表共同聲明，拒絕廢除印花稅，並要求中央全面性檢討20年未修正的《財政收支劃分法》。

聲明指出，民進黨執政三年執政不力，中央政府負債6.4兆元，地方政府負債為9,109億元，尚有17.8兆元的潛藏負債，印花稅每年稅收計121億元，是地方政府一項穩定的稅收來源。

聲明指出，現階段地方政府沒有能力廢止任何一個稅目，行政院卻在未與地方政府溝通討論出具體共識下，片面提出廢除印花稅，企圖「中央請客、地方買單」，並藉此建立「集權又集錢」財政收支制度，完全不尊重專業考量，凸顯蔡政府決策的粗暴無理。國民黨為避免「印花稅存廢」成為政策買票下的犧牲品，具體提出二大主張：

一、根據《財政收支劃分法》及《財政紀律法》規定，中央政府未找到長期穩定替代財源前，不得擅自廢止《印花稅法》，以維持地方財政穩定與健全。

二、中央政府應會同地方政府全面性檢討20年未修正的《財政收支劃分法》，以符合現今六都十六縣市實際財政需求，平衡六都與其他縣市間城鄉發展。

15位藍營縣市首長參與連署，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯、馬祖縣長劉增應。

總召曾銘宗表示，就程序上來看，依據《財政收入劃分法》規定，印花稅是縣市政府的稅收，依《憲法》的規定，縣市稅收係屬地方政府權責，行政院未經徵詢地方政府意見，即政策決定廢止印花稅，極度不尊重縣市首長，更侵害地方政府權責，也有違憲之虞。此外，印花稅收1年約有121億元，行政院說廢就廢，心態極為專制、老大。行政院還說，損失的金額中央政府將補助地方，但要如何補助？是補助一年、二年，還是永遠補助？補助財源那裡來？行政院完全沒講清楚。

曾銘宗指出，假設財源是中央統籌分配稅款，那就是假補助，因為統籌分配稅款本來就是地方政府的稅收，更何況印花稅本就是地方自有財源，地方政府擁有主導權，廢除後改為中央政府補助，變成要不要給錢得看行政院的臉色，15位縣市首長當然全力反對。

曾銘宗強調，根據《財政收支劃分法》及《財政紀律法》規定，中央政府未找到長期穩定替代財源前，不可擅自廢止《印花稅法》，以維持地方財政穩定與健全。中央政府應會同地方政府全面檢討20年未修正的《財政收支劃分法》，以符合現今6都16縣市實際財政需求，平衡6都與其他縣市間城鄉發展。 國民黨團提醒蔡政府不要強行推動，不要選舉到了，亂開政策支票，國民黨團也將全力反對，捍衛地方政府權益！

藍委費鴻泰抨擊，蘇貞昌為了替蔡英文在明年大選獲得勝選，在與工商團體座談時，逞個人英雄主義，彰顯自己的權力，以政策買票，貿然答應工商團體廢止印花稅，完全不顧應該先與財政部、地方縣市首長討論的程序，根本上有違反《財政收支劃分法》及《財政紀律法》之虞。蘇貞昌將地方自治視如敝屣，為了選舉破壞憲政制度，心中只有選票，完全不顧地方發展，全民應該唾棄這樣的政府。

藍委賴士葆指出，除了藍營執政的15位縣市首長，包括台北市長柯文哲在內，事實上全台22個縣市首長，就有16位表明反對廢止《印花稅法》。行政院對外表示，將從統籌分配稅款內補足地方，但是，統籌分配稅款一年約有2800億元，分配各地方政府之後，可用於補足《印花稅法》損失，只有6%「特別統籌分配稅款」，大約有170多億元，如果其中100億元拿出補足地方，萬一發生水災、地震等天災需要用錢時，請問蘇貞昌去哪裡生錢出來？他痛批這是道地的政策買票，受益的只是是財團建商。

藍委林德福表示，蔡政府在這半年來到處減稅、補助，扮演著「聖誕老公公」的角色，全然都是選舉考量。目前地方政府負債約估有9千多億元，中央總負債6.4兆元，換算每一位國民背負約27萬元，潛藏性債務更高達17.8兆，廢止《印花稅法》，又沒有找到替代財源，無疑是讓地方政府財政雪上加霜，虛擲納稅人的血汗錢，為的只是保衛政權延續，如此「中央請客、地方買單」、「集權又集錢」的政府，全民必須用選票下架。

▲國民黨團拒廢印花稅記者會。（圖／黨團提供攝）

▲國民黨團拒廢印花稅記者會。（圖／黨團提供）

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