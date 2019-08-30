給錢要韓國瑜別選？　郭辦批舊思維：郭台銘不屑操作

記者徐政璿／台北報導

有週刊報導，高雄市長韓國瑜夫人李佳芬曾說「郭台銘在國民黨初選中，曾答應要給韓市長（韓國瑜）一筆錢，希望他不要出來選？結果韓市長一口回絕」。此傳聞一出，遭到韓國瑜辦公室駁斥。郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜30日受訪表示，給錢叫人不要選，這是以前藍綠舊思維，權力交換的遊戲，郭董從商界到政界，就是想改變這個政治環境，「他是政治素人，不懂也不會，更不屑去操作這種狀況」。

韓國瑜競選辦公室29日也表示，蘋果日報報導「李佳芬爆郭台銘給錢叫韓國瑜不要選」的新聞報導完全與事實不符，韓國瑜競選辦公室鄭重要求蘋果日報立刻進行更正，否則將委請律師針對不實報導採取法律行動，以維護李佳芬的清白和尊嚴，也希望媒體朋友不要標題殺人，維持媒體第三方公正性，也將針對任何惡意引用及炒作此錯誤新聞的媒體及個人，一併提出法律告訴。

韓國瑜辦公室公布週刊王原文內容：



記者問：先前曾傳言郭台銘在國民黨初選中，曾答應要給韓市長（韓國瑜）一筆錢，希望他不要出來選？結果韓市長一口回絕，真有這事嗎？

李佳芬：怎麼可能呢，自從郭董（郭台銘）投入初選以來，除了公開場合，韓市長與他從未私下踫過面，這種傳聞是子虛烏有。

▼郭台銘返台說明中東行 。（圖／記者屠惠剛攝）