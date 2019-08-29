健身房卡辦7個月「身材0改變」　辣妹嘆：要過去問清楚...一票人秒懂笑爛

▲很多人跟原po一樣，花錢辦健身房會員，去的次數卻少得可憐。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨晚哀怨發文，加入健身房會員已有大半年的時間，身材卻絲毫沒改變，結果她話鋒一轉，感嘆該親自去一趟，這句話瞬間露餡，同時讓不少人心有戚戚焉，不禁自嘲「我也有差不多的困擾。」

女網友昨在「爆廢公社」無奈表示，「在健身房辦卡已經7個月了，身材卻完全沒有改變，我是不是該親自過去一趟，看看到底是哪裡出了問題。」網友們看完，熱心建議道，「改身材要改飲食方式」、「看過一個女生也是長久上健身房，飲食有控制，也試了很多方法，後來去醫院檢查才發現是身體有問題」、「沒人陪妳練，有人陪會比較快瘦」。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

不過，一些眼尖的朋友立刻抓到重點，問題就是原po根本沒去，紛紛吐槽「首先，妳是該去一趟哈哈哈哈哈」、「妳辦好會員了...不來運動！當然是快點過卡給其他人」、「再等半年試試，不行再去，卡的功能還沒發揮」、「應該是親自去確認一下比較好XD」、「有錢人的生活就是如此樸實無華且枯燥」。

事實上，女網友並不孤單，蠻多人也是辦了會員，發下宏願要變瘦、甚至雕塑完美曲線，然而去沒幾次，懶惰症發作，不然就是各種原因拖延，甚至有的去動沒兩下、拍張照，就打道回府了，就有網友笑說，「一般妹子辦了都是這拍一下，那邊摸一下結束閃人」、「放心，我辦了2年，體重多了3公斤，妳還需努力」、「2年約結束了，看一下我2年前會員卡照片，我以前怎麼那麼瘦」。

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