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影／Uber Eats外送員號召罷工！他尖峰跑2小時40分「冷笑曝明細」　網友酸爆

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▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

外送平台正夯，越來越多人投入行業，穿梭在大街小巷之中；然而，Uber Eats近日推出新制，變相打壓報酬，這讓一票外送員不滿，今明兩天號召罷工。就有一名外送員截圖當日明細，反諷罷工的夥伴們，讓他尖峰時段跑爽爽，而酸言酸語也引來一片罵聲。

這名網友昨日在「靠北ubereats」po文辣嗆，「感謝罷工的OO們，讓我們中午跑爽爽，我11:00出門，尖11，還敢威脅我們沒罷工的？我們可以法院見。」

請繼續往下閱讀...

▲Uber Eats外送員號召罷工！他尖峰跑2小時40分「冷笑曝明細」　網全戰翻。（圖／翻攝自「靠北ubereats」）

▲原po截圖嗆聲反被嘲翻。（圖／翻攝自「靠北ubereats」）

從明細中可見，他上線2小時40分，行程數11件，行程獎金得到658.96元，而自動加成獎勵則為31.93，總計690.89元。一席話讓不少同行忍不住吐槽，「1小時平均200，是有什麼好爽的」、「這個時數11單還好吧」、「人家不罷工你會有11單？不感謝就算了，這腦袋邏輯很有問題」。

也有理性網友留言指出，「現在會想罷工不送的司機，除了正職因素以外，大多數是因為趟懲條件太嚴苛，不想做功德給UE所以才不跑，為什麼條件會給的那麼嚴苛？不就是樓主現在這個樣子嗎？一再達標疊上去，到最後很機歪的達標趟次跑不到，你要不要跑？」

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