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漆牆壁被出賣！辣妻幫趕工...美腿乍現　水電尪「油漆生意爆漲」超問號

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▲朋友家漆牆壁被出賣！辣妻趕工...美腿乍現　水電尪「油漆生意爆漲」超問號。（圖／Apple Lin授權引用）

▲娶到美麗又肯一起吃苦的妻子，真的是好福氣。（圖／Apple Lin授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

一名人妻之前跟丈夫到朋友新家，幫忙塗油漆，過程中老公偷偷捕捉她認真的背影，後來還傳上網分享，沒想到油漆訂單如雪片般飛來，而他們莫名開啟工作的另一扇門，她也不禁笑說，「他是水電工！只是會塗油漆而已。」

Apple Lin向《ETtoday新聞雲》記者提到，一開始只是幫忙朋友，到他們新家塗油漆，並沒有在做這一塊，結果自從老公出賣她當油漆工的照片後，各種相關工程的需求如潮水般湧入，「突然冒出很多人要請我們做，還有蠻多人問我老公是做什麼的，其實他只是水電工。」

請繼續往下閱讀...

▲朋友家漆牆壁被出賣！辣妻趕工...美腿乍現　水電尪「油漆生意爆漲」超問號。（圖／Apple Lin授權引用）

▲這是她自己漆的成果。（圖／Apple Lin授權引用）

Apple Lin本身是在賣保養品的，眼看老公開始兼做油漆工程，她只好加入幫忙，「我是怕我老公太辛苦，但我也沒有很願意，因為真的超累，全身痠痛，這樣算算也做1年半了。」值得一提的是，還有客人特地上Google給5星評價，大讚「油漆粉刷...專業級的水準」。

昨晚，夫妻倆終於完成新的案子，忙了一天的她累到快散架，好的是客人有請喝飲料。最後，她也不禁笑問，「我是否要改行了。」網友們看完照片，紛紛豎起大拇指狂讚，直呼「我也想換一下房間顏色了」、「小姊姊我家也需要油漆」、「娶到賢妻真好」、「請問1坪要多少錢」、「認真的女人最美麗」。

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▼原po本身是在賣保養品。（圖／Apple Lin授權引用）

▲朋友家漆牆壁被出賣！辣妻趕工...美腿乍現　水電尪「油漆生意爆漲」超問號。（圖／Apple Lin授權引用）

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