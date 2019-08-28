UberEats外送員今午罷工！個人獎勵「3天75趟1775元」　怒控：根本變相扣薪

▲UberEats外送員因不滿公司推出的個人獎勵方案，號召罷工。示意圖非當事人。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

外送服務正夯，兩大業者為了搶生意，紛紛祭出免運攬客。但有外送員不滿投訴表示，最近公司發送的個人獎勵方案根本就是苛刻外送員，要求3天內必須要達成75趟才有獎金，這對兼職的外送員來說根本吃不消，甚至網路上已經有人號召在28日中午罷工。

根據《東森新聞》指出，一位ubereats兼職外送員投訴指出，公司最近發給多人答標獎勵資訊，但是最低門檻竟然是要三天內跑75趟才能拿到1775元獎勵，讓他們直呼CP值超低「看得到吃不到」，根本就是坑殺兼職的外送員。讓許多外送員都說寧願休息不送，也有人揚言跳槽蹈foodpanda，甚至網路上開始有人號召在今天中午罷工。

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▲UberEats推出的獎勵方案，至少要跑50趟才有1350的獎勵金。（圖／東森新聞提供）

臉書匿名粉絲專頁「靠北ubereats」就透露在今天11：00-14：00發動罷工，貼文中警告如果有短視近利的外送夥伴繼續接單，「我們每人都會定至少5份不同餐廳的訂單 歡迎您配送 我們一定亂寫負評什麼都勾負評 把你勾滿勾到您不爽」。

▲UberEats外送員號召罷工。（圖／翻攝臉書）

不過對此訊息外送員看法兩極，有人留言聲援，也有人說罷工行動沒獲得大多數人同意，可能會導致流產。「我來看看有多少司機ㄓ道，明天(28日)罷工時間過我上來po我得到幾個負評，來看是真的認真的，還是小朋友玩扮家家酒⋯⋯」、「個人覺得這篇文章的意思是：不集體下線就把上線的司機玩到停權 真是靠北…」。