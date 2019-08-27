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95加300！駕駛堅持不熄火　女員工放大絕「對看30秒」終妥協：老娘跟你耗

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▲▼ 加油,油價,95無鉛 。（圖／記者張一中攝）

▲行進中的汽車排氣管溫度很高，在未熄火的情況下加油，一不注意很有可能危及周遭人員。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／記者張一中攝）

記者陳俊宏／綜合報導

加油熄火是為了安全，但一名加油站女員工抱怨，上班4個多月了，常遇到不熄火的客人，且理由百百種。有次她放大絕終於讓駕駛妥協，「老娘有的是時間跟你耗！」

當事人27日在「爆怨公社」臉書社團表示，客人說的原因包括「我加油從來不熄火」，要嘛就裝死聽不懂，要她講好幾次，「昨天更好笑，一名加300元95的駕駛，我提醒他一次，他從後照鏡看我，我拿著油槍看著他。」

請繼續往下閱讀...

「就這樣對看了30秒」，原PO說，「他終於妥協把車子熄火，此時，我才把油槍插入加油孔開始加油。沒關係，老娘有的是時間跟你耗，你不熄火，我就不加油！」

▼加油站都有貼「熄火加油」的告示。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／記者張一中攝）

▲▼ 加油站,中國石油,油價 。（圖／記者張一中攝）

對此，許多網友留言，「『熄火加油』這幾個字有人看不懂嗎？還是文盲」、「熄火不是正常觀念嗎…我寧可熱一陣子，也不要晚7天回家」、「不熄火太扯，有差那幾秒鐘嗎？搞到整台車燒起來有比較好嗎？」

據介紹，行進中的汽車排氣管溫度很高，在未熄火的情況下加油，一不注意很有可能危及周遭人員、設備及車輛等，造成重大傷害及損失；另一方面，也增加油耗，違反環保署《機動車輛怠速管理辦法》。

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關鍵字：加油,加油站,爆怨公社

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