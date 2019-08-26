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咬牙扛房租、學費！女大生示範全聯「350元吃一個禮拜」：去市場更便宜

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▲房租、學費自己扛！女大生示範全聯「350元吃一個禮拜」：去市場更便宜。（圖／翻攝自dcard）

▲這樣一餐有主食、菜、肉、蛋。（圖／翻攝自dcard）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

「當窮到存款剩10幾元，多餓你都不敢多花一毛錢。」一名女大生在外租屋，不論學費還是房租，都得靠自己賺，所以她能省則省，甚至一個禮拜的餐費花不到350元，但麵飯、肉、菜、蛋、豆腐通通有，同時她也強調，「只是單純分享很窮很窮時期的吃法，不建議長期吃喔！」

女大生在dcard提到，雖然在南部，不過每天睡到下午的她，來不及去附近的菜市場，所以都到全聯買食材，而價錢應該全台通用，不過若租屋處無法開伙的朋友，可能就無法參考了。

請繼續往下閱讀...

機車族,騎士,女生,上班族,小資女,都市,打拚,婦女。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲因為家裡沒給錢，所以她也只能咬牙這樣過。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

一個禮拜內，女大生大概吃7杯米，1包米134元，當然有更便宜的選項，不過她對米很挑，所以換算下來大概花50元，而一包麵是24元，「每天吃飯很膩，所以我會買麵條，一包可以吃5-6次，甚至更多，然後每次都放一把半。」

至於新鮮食材部分，蛋37元、空心菜40元、小白菜30元、洋蔥1顆15元、豆腐1盒12元以及40元的肉，「空心菜的價錢大概20-31元，每天去晃晃價錢都不太一樣，一把大概可以吃2餐，還有一包小白菜煮湯用。然後肉...我無法不吃肉，但一定會等打折，早上11時通常超多打折，趁這個時候去，打完折大概一盒肉40，可以吃三餐，我會分裝成3份肉，然後冷凍，前一晚再拿出來退冰」。此外，她也會買罐頭當配料，4個100元。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲房租、學費自己扛！女大生示範全聯「350元吃一個禮拜」：去市場更便宜。（圖／翻攝自dcard）

▲她也會配罐頭吃。（圖／翻攝自dcard）

這樣算來「50+100+37+24+30+40+40+15+12=348」，一周伙食費連350元都不到，她表示，「我幾乎都睡到10點，然後12點吃1顆水煮蛋，偶爾吃2顆，下午4點吃麵+2片肉+一些菜+豆腐，如果你有味噌之類的，可以當湯底，大概7或8點吃晚餐，一碗飯+一顆蛋+半個罐頭，偶爾會炒肉+洋蔥。」

對此，網友紛紛回應，「我會買一罐泡菜備著，超多用途」、「錢省下來了，健康也賠了進去」、「我很窮的時候也這樣吃，辛苦了」；也有熱心網友分享，「我會做薯泥蛋沙拉，放在保鮮盒可以吃一個禮拜」、「你可以買調理包啊！咖哩、味噌之類的，或煮稀飯也不錯，這樣也都蠻便宜的」、「我是用快煮鍋煮湯麵、乾麵或水餃」。

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關鍵字：餐費,350,小資女,全聯,買菜,學費,省錢,dcard,三餐

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