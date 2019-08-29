被問附近有什麼！路癡妹超魔4字「都是OO」友人心死　留言串噴金句：有鴿子

▲原PO跟朋友形容附近都是OO。（圖／翻攝自爆廢公社、Google Map）

網搜小組／鄺郁庭報導

和朋友有約的時候，如果對方迷路，通常只要報上附近地標，就能幫忙找出對方位置，但當遇上路癡朋友恐怕就頭痛了。一名女網友貼出一張LINE截圖，文中表示「聽說這是路癡的對話？」只見有人問原PO「你大概跟我說哪裡」、「附近有什麼？」她回答4個字後，對方馬上無言，其他人則紛紛笑噴，「也太天兵。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張LINE截圖，文中直呼「聽說這是路癡的對話？？？？？」並附上2個笑哭的表情符號。仔細看看對話，只見對方問原PO「你大概跟我說哪裡」、「附近有什麼」，原PO的回答則是「都是房子」。

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對方本來還說「我看我能不能猜出來」，看到原PO的4字回答只能無言「……」、「妳乾脆說都是空氣」。原PO最後也忍不住委屈直呼「我就說我是路癡了」、「誰會注意旁邊啦！」她也在留言處透露自己的路癡程度，「我曾經說過我在很多樹的對面。」

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▲原PO朋友只能無奈「乾脆說都是空氣」。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到對話後，其他網友紛紛笑噴，「朋友路癡名言：旁邊有一隻鴿子」、「我前面馬路、後面是房子、左邊是女生、男生在右邊」、「還好不是說旁邊都是人」、「旁邊都是PM2.5」、「嗯！路癡無誤」、「路癡還會覺得為什麼別人都聽不懂」、「彷彿看到自己，原來自己這麼讓人頭疼。」

不過貼文也釣出許多類似的經歷，「我懂，之前我弟要到世貿接我，他問我在哪，我說我不知道、附近看得到101，他差點把我斃了」、「在路癡的眼中確實都是房子啊」、「這真的有可能，我曾經跟朋友說你在哪裡，他跟我說在一片漆黑的環境」、「你上班地點在哪？『一條路上，有車有房有樹最重要還有咖啡廳』。」

有人則是留言給出建議和解決辦法，「直接用line定位啊！現在科技這麼發達（我也是路癡，還不是能一個人全台灣到處跑）」、「隨便找個門牌看就好了」、「下次叫他GOOGLE MAP，分享自己的位置就好了」、「跟他說打開google地圖然後開定位截圖。」

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