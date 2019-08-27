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一芳連14天買一送一！日本人跑3家店...一張圖曝慘況：真的沒有人

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▲一芳連14天買一送一！日本人跑3家店..「一張圖」曝慘況：真的沒有人（圖／翻攝色色的日本人的歐吉桑臉書）

▲日本人也非常關注，手搖飲之亂的後續狀況！（圖／翻攝色色的日本人的歐吉桑臉書）

網搜小組／劉維榛報導

一芳水果茶日前在微博支持一國兩制，讓不少台灣加盟商躺著也中槍，更掀起民眾一陣拒喝潮！為了挽救形象、業績，一芳業者從26日起推出買一送一活動，怎料，有日本網友直擊，觀察3家門市都沒有客人上門！

日前有女網友到一芳買手搖飲，她加點一杯大杯水果茶時，老闆卻佛心喊話，「算妳中杯的錢就好了」，讓原PO又驚又喜反問「是有優惠活動嗎？」老闆才露出落寞神情解釋，「不是啦，因為我是店長，最近的客人少很多，我時不時推出一些優惠這樣」，老闆也坦承，這一波拒喝抵制潮，「幾乎掉了一半的生意！」

請繼續往下閱讀...

眼看生意業績直直落，加盟商不願坐以待斃，不時推出促銷外，總公司趁開學前也宣布，8月26日至8月31日買一送一，「金鑽鳳梨綠」從9月1日至9月8日也買一送一。事後一芳更發聲明，「本次偶發事件引發關注，驚擾社會各界，一芳水果茶總部深感抱歉！」

誠意十足的買一送一活動已開跑一天，怎料，民眾購買慾望似乎不給力，昨（26）日，知名網紅「色色的日本人的歐吉桑」在臉書貼出一張照片表示，「我今天參觀三家店，真的沒有人，第一次看到雖然有買一送一，但是沒有人排隊的的狀況！」

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▲一芳連14天買一送一！日本人跑3家店..「一張圖」曝慘況：真的沒有人（圖／翻攝色色的日本人的歐吉桑臉書）

▲網友掀起論戰！（圖／翻攝色色的日本人的歐吉桑臉書）

照片曝光後，掀起大批網友激動回應，「還是喝飲水機好了」、「沒有什麼事情是買一送一不能解決的。如果有，就買一送二」、「 舔共企業！送我都不要」、「現在沒同事敢揪團叫一芳外送了」、「買黑心食品是你家的事，排賣國商品被看到實在丟臉」、「真不錯，難得台灣人這麼團結」、「害我沒得喝都瘦了」、「台灣的生意不宜談政治」、「可惜了，加盟主是無辜的」。

不過有網友直擊，「我看到很多人買」、「其實還是有人排隊」、「有啦，還是有在爆廢公社看到有人買還拍照的」、「我那天在師X分店，還看到幾個人在買」、「有可能你去的當下沒人，要架個攝影機24小時拍」。

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關鍵字：一芳,水果茶,加盟商,一國兩制,手搖飲,色色的日本人的歐吉桑

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