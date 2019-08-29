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小手拿迴轉壽司！媽「不要拿啦」下幕噁爆　他錄影PO網...千人撻伐

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▲▼ 孩子拿壽司，家長卻沒要吃，還放回軌道上 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲孩子坐在靠軌道處拿壽司。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「你能夠忍受隔壁小孩玩你可能吃到的迴轉壽司多久？」一名網友日前到迴轉壽司餐廳用餐，發現對面小孩不停亂拿壽司，更過分的是，家長竟然還不吃，隨後搶下放回軌道上，幾次下來讓原PO終於受不了，決定錄影PO網。

一名男網友在臉書「爆怨公社」中貼出一支影片，他表示自己28日去吃迴轉壽司，不料卻看到對面一位小朋友在「玩壽司」。片中可見小朋友的一雙手等在軌道前，隨後就拿起紅色盤子壽司，媽媽見狀後卻沒有要接下來吃，反而跟小朋友拉扯了一下說「不要拿啦」，此時壽司看起來也已經碰到孩子的衣服了；更可怕的是，媽媽隨後竟把壽司放回軌道上，讓其他客人拿。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 孩子拿壽司，家長卻沒要吃，還放回軌道上 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼兩人拉扯一番後，媽媽便把壽司盤放回軌道上 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 孩子拿壽司，家長卻沒要吃，還放回軌道上 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示，他已經看到這樣的情況很多次了，才決定拿起手機拍，即使媽媽有阻止孩子，但還是繼續讓孩子有這樣的行為，沒有要互換位子的意思。

網友們見狀後都傻眼表示太沒水準，如果要讓小孩坐在內側，就要有承擔孩子亂拿的風險，即使是自己不想吃的還是得吸收，「我都會吃掉，所以我那天吃了3盤秋葵...」、「我兒子小時候也曾亂拿，我通通吃掉」、「好噁心，一秒都不能忍受」、「我們都是家長坐靠近裡面拿食物，小孩不准碰」。

其他人則是建議遇到這種情況，如果出聲制止後沒效，還是找店員反應比較有效率，畢竟這樣的行為不是很衛生，一不小心恐怕會影響到其他客人。

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