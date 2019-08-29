老公怕看恐怖片！她看《神鬼傳奇》尪得意吐一句...秒白眼：你好意思

▲原PO在家看《神鬼傳奇》。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

恐怖片一直是許多人過不去的坎，有的人即使有一大群人壯膽觀賞也無法接受。一名女網友時常唸膽小的老公「何時要一起看恐怖片」，沒想到28日晚上電視台播《神鬼傳奇》（The Mummy）時，老公竟然得意吐出一句話，讓她大翻白眼，指稱女兒們還比較有用。

「想請問大家在你們心中的恐怖片的定義是啥？」一名人妻在臉書「爆怨公社」中發文，她表示和先生從交往到結婚生子也已經10年了，但是每當她提起要一起看恐怖片時，對方都選擇裝傻。

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原PO表示，剛好昨晚某電視台在播經典老片《神鬼傳奇》，一行人對抗復活木乃伊的劇情讓人百看不膩；沒想到電影接近尾聲時，老公突然吐出一句「我陪妳看恐怖片了喔，不要再抱怨說我沒陪妳看！」

原PO聽完這句話後直翻白眼，「WTF？你這個俗辣！這是恐怖片，那咒怨、背影那些是搞笑片嗎？」她還表示，就連小一和大班的女兒都比老公厲害，她們最愛看的電影分別為《安娜貝爾》和《屍速列車》，還時常熱烈討論，「你這個爹好意思嗎？有什麼方法可以幫我男人長膽？」

▲恐怖片讓人又愛又怕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，大部分網友都表示《神鬼傳奇》應該只能算劇情片，還不到恐怖片的程度，「只好五花大綁在沙發上，用牙籤撐開眼皮看泰國鬼片」、「大推厲陰宅」、「第一次看貞子有嚇到，不過後來發現很多恐怖片都很搞笑」、「七月學校放出來的小鬼還不夠嚇人嗎」。

原PO隨後也無奈表示，在老公眼裡，大概片名有「鬼」字都可以算是恐怖片；至於網友推薦逼看一些等級較高的恐怖片訓練，她也表示「不如跟我女兒一起看。」

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