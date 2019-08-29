急診吊點滴！全職媽吊一半「求醫生給出院」原因曝光　55字噴母愛…網淚推

▲原PO是全職媽，生病了還是不敢住院。（圖／翻攝自爆怨公社、Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人當爸媽後，才知道父母的辛苦，不管是爸爸或是媽媽，都在用自己的方式為家庭努力付出。一位媽咪貼出一張在醫院打點滴的照片，文中感慨「當媽的真的連生病的時間都不允許」，曝光理由後，讓其他人紛紛噴淚，「我懂，這就是甜蜜的負擔」、「真的！再怎麼累，也不敢休息」、「看你這樣好心疼。」

這位媽咪在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見她正在急診室病床打點滴，接著就在文中表示，「當媽的真的連生病的時間都不允許……在急診吊點滴吊到一半還必須要求醫生讓我先出院，原因沒人載小孩下課，各位全職媽咪們，加油……」

請繼續往下閱讀...

►用了電眼修修 大家都叫我板橋楊超越

▲原PO到急診吊點滴，卻心繫上課的小孩。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他網友紛紛留言幫忙加油打氣，「辛苦了！加油」、「媽媽辛苦了……加油」、「加油！辛苦妳了，也辛苦每位認真辛苦的媽媽們」、「真的！再怎麼累，也不敢休息，還是要弄小孩，媽媽天性責任心強，辛苦了」、「媽媽永遠都不能生病，看妳這樣好心疼。」

許多全職媽也忍不住直呼能懂原PO的心情，「真的真的真的，沒有後援真的就是這樣，高燒不退還不敢吃藥，怕睡死怕沒精神，媽媽真的太無敵了」、「我也是全職雙寶媽！很能體會你的感受！所以我都不敢生病」、「我也熬過！腎臟發炎住院還要帶五個月的嬰兒一起住」、「可以體會～所以我都忍到半夜才去急診～打完點滴剛好天亮！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」