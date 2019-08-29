斷腿打石膏！醫生單子上特註記「短腿」...二度傷害　專業網吐真相：長知識

▲ 原PO打石膏被註解是「短腿」 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

身體已經受到嚴重傷害了，醫生還來讓病患的心理受傷嗎？一名男網友因為出車禍斷腿，打完石膏要去繳費時，發現醫生特別在單子上註記他「短腿」，讓他又好氣又好笑。網友們看完後也都笑說「醫生認證」、「到底多短」，不過也有人出面解釋真相，讓人直呼長知識。

一名男網友近日在臉書「爆怨公社」上發文，他表示自己去年出了車禍，腳斷掉需要打石膏，沒想到一看到繳費通知單上的註解，直接對他造成二度傷害。只見醫生在項目欄寫上「石膏固定，短腿」，讓他超傻眼，加上臉書最近又回顧一周年動態，堪稱三度傷害，「短腿就短腿，干你？」

請繼續往下閱讀...

許多網友見狀後都笑說「醫生認證的短腿」、「PO上來會四度傷害吧」、「笑死，求樓主照片」、「有點可愛的感覺」、「你才短腿，你全家都短腿」、「到底有多短」、「我的藥的副作用寫會有『幸福的錯覺感』」。

不過也有專業網友解釋，「短腿石膏」指的是「從膝下延伸到腳趾底」長度的石膏，並非嘲笑病人腿很短，長腿石膏則是指「大腿上1/3處延伸到腳趾底」；此外更有長臂、短臂石膏等，都是專指打石膏的範圍，而非外表。

▼ 其實是在講打石膏的範圍啦 。（圖／翻攝自爆怨公社）

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►生火了！連我媽都用到發光