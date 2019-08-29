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拿藥遇「大嬸插隊趴櫃台狂盯」　她2點提醒被反嗆：體諒老人家會怎樣？對話曝

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▲▼醫院領藥,健保。（圖／記者季相儒攝）

▲原PO按規矩在診所領藥，卻遇上沒禮貌及人際觀念的大嬸插隊而和對方起口角。（圖／記者季相儒攝）

記者張靖榕／綜合報導

一名患有糖尿病需長期追蹤的女網友，日前回到醫院領藥，卻被一名大嬸插隊，還看到對方整個人靠在領藥櫃檯上，盯著原PO拿的是什麼藥。沒想到她提醒對方排隊、尊重隱私還被回嗆「體諒一下老人家會怎樣」，讓她氣得以報警提告阻退糾纏人的大嬸。網友紛紛回復，「倚老賣老不值得尊重」、「真的很討厭這種人」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，輪到她領藥時，大嬸不僅直接插隊排在她後面，還趴在領藥櫃檯上一直盯著她要領什麼藥，絲毫不在意自己的粗魯已經侵犯到他人的隱私。當她好聲好氣要對方到線後排隊時，還被對方一副理所當然地回問「為什麼，我不能靠在這裡嗎？」

請繼續往下閱讀...

「妳很急也是要排隊」，原PO說，「個人有個人的隱私」，結果又被大嬸爛球回擊「我碰到妳了嗎？我碰到妳了嗎？」火氣已經上來的她回對方，碰不碰到是一回事，「我今天不想讓人家知道我生什麼病不行嗎？尊重別人很難嗎？」此時大嬸的下限秀到最低點，「看妳年紀輕輕，也不像生病啦，體諒一下老人家會怎樣？」

原PO說自己當時已經臭臉瞪對方痛罵，「08（林北）有愛滋病不想讓人知道可不可以？08不喜歡人家靠我那麼近可不可以？08不喜歡那種窺探別人隱私，被發現勸阻還在那邊裝傻，可不可以？」結果轉身要走還被大嬸追在後頭緊緊糾纏，讓她只好撂話，若對方再繼續跟下去，一定報警告騷擾、侵犯別人隱私，才終於讓忿忿不平的阿姨走開了。

對於這種不顧自己顏面的大嬸，許多網友也有「交戰經驗」，「妳回得好啊，我也試過說我有皮膚病，『妳剛碰到我還不洗手』？她就掩著鼻子跑了」、「有些老人完全沒有什麼隱私概念，診所看病有的老人都直接開門也不管裡面有人」、「感覺她是真的想跟妳當朋友欸」、「，真的很討厭這種人」、「我還看過身體緊貼前人，深怕被插隊的老人家，後來他們就在大廳吵起來。」

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